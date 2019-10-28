50 bin bilet bitti
2020'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mıza büyük destek sürüyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 14 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak İzlanda maçı biletleri dün sabah saatlerinde çıkar çıkmaz tükendi.
52 bin 500 kapasiteli Türk Telekom Stadı'nda tribünlerde boş koltuk kalmayacak. 1 puan aldığımız takdirde turnuvaya gitmeyi garantileyecek olan ay-yıldızlılar, İzlanda ve Andorra'yı mağlup ederse tarihinde ilk kez grubunu zirvede bitirecek. Öte yandan 17 Kasım'da Andorra deplasmanında yapacağımız maçın ise bilet satışları sürüyor. Biletler 175 TL'den satılıyor.
- 28.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
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TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
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Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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