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28 Ekim 2019, Pazartesi
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50 bin bilet bitti

50 bin bilet bitti

2020'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mıza büyük destek sürüyor. Spor Kompleksi'nde 14 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak İzlanda maçı biletleri dün sabah saatlerinde çıkar çıkmaz tükendi.

52 bin 500 kapasiteli Stadı'nda tribünlerde boş koltuk kalmayacak. 1 puan aldığımız takdirde turnuvaya gitmeyi garantileyecek olan ay-yıldızlılar, İzlanda ve Andorra'yı mağlup ederse tarihinde ilk kez grubunu zirvede bitirecek. Öte yandan 17 Kasım'da Andorra deplasmanında yapacağımız maçın ise bilet satışları sürüyor. Biletler 175 TL'den satılıyor.

  1. 28.10.2019
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