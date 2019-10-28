50 bin bilet bitti

52 bin 500 kapasiteli Türk Telekom Stadı'nda tribünlerde boş koltuk kalmayacak. 1 puan aldığımız takdirde turnuvaya gitmeyi garantileyecek olan ay-yıldızlılar, İzlanda ve Andorra'yı mağlup ederse tarihinde ilk kez grubunu zirvede bitirecek. Öte yandan 17 Kasım'da Andorra deplasmanında yapacağımız maçın ise bilet satışları sürüyor. Biletler 175 TL'den satılıyor.