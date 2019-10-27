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27 Ekim 2019, Pazar
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İzlanda maçının bilet satışı sona erdi

İzlanda maçının bilet satışı sona erdi

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile oynayacağı (EURO 2020) Elemeleri H Grubu maçının bilet satışı sona erdi.

yapılan açıklamada, Stadı'nda 14 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak karşılaşma için satışa çıkan tüm biletlerin tükendiği belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak yolunda A Milli Takımımıza destek veren bütün Ay-Yıldızlı taraftarlara teşekkür ederiz." ifadesi kullanıldı.

BİLETLER GENEL SATIŞA SUNULMADAN BİTTİ

'ın İzlanda ile oynayacağı zorlu karşılaşmanın biletleri Kırmızı üyelere satışa sunulmuştu. 2 gün önce satışa sunulan biletler genel satışa sunulmadan bitti.

MİSAFİR TAKIM TRİBÜNÜ DE TARAFTARLARIMIZA TAHSİS EDİLDİ

'den yapılan açıklamada misafir tribününün de Türk taraftarlara tahsis edildiği açıklanmıştı. Misafir tribünü bilet satışları da yaklaşık 2 saatte tükendi.


  1. 27.10.2019
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