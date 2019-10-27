İzlanda maçının bilet satışı sona erdi
A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu maçının bilet satışı sona erdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı'nda 14 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak karşılaşma için satışa çıkan tüm biletlerin tükendiği belirtildi.
Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda A Milli Takımımıza destek veren bütün Ay-Yıldızlı taraftarlara teşekkür ederiz." ifadesi kullanıldı.
BİLETLER GENEL SATIŞA SUNULMADAN BİTTİ
Milli Takım'ın İzlanda ile oynayacağı zorlu karşılaşmanın biletleri Kırmızı üyelere satışa sunulmuştu. 2 gün önce satışa sunulan biletler genel satışa sunulmadan bitti.
MİSAFİR TAKIM TRİBÜNÜ DE TARAFTARLARIMIZA TAHSİS EDİLDİ
TFF'den yapılan açıklamada misafir tribününün de Türk taraftarlara tahsis edildiği açıklanmıştı. Misafir tribünü bilet satışları da yaklaşık 2 saatte tükendi.
- 27.10.2019
- Galatasaray – Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak?
- Emery'den Mesut Özil açıklaması: Kadro dışı kalması...
- Derbinin kaderinin kaleciler belirleyecek! Karius mu, Muslera mı?
- Lionel Messi: Gördüğüm en iyi golcü Ronaldo
- Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?
-
Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
-
Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
-
Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
İzlanda maçının bilet satışı sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.