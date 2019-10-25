A Milli Takım 4 sıra birden yükseldi - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
25 Ekim 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler A Milli Futbol Takımı Haberleri A Milli Takım 4 sıra birden yükseldi

A 4 sıra birden yükseldi

A Milli Takım 4 sıra birden yükseldi

Euro H Grubu'nda Arnavutluk'u 1-0 yenen ve ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlılarımız, 4 basamak birden yükselerek bin 490 puanla 32. sıraya yerleşti

A Milli Futbol Takımımız, dünya sıralamasında 32. sıraya yükseldi. Ekim ayı sıralamasına göre , zirvede yer aldı. 2, ise 3. sıradaki yerini korudu. Euro H Grubu'nda Arnavutluk'u 1-0 yenen ve Fransa ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlılarımız, 4 basamak birden yükselerek bin 490 puanla 32. sıraya yerleşti
  1. 25.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

A Milli Takım 4 sıra birden yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN