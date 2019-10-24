Şenol Güneş: Ortak değer olduk - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
24 Ekim 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler A Milli Futbol Takımı Haberleri Şenol Güneş: Ortak değer olduk

: Ortak değer olduk

Şenol Güneş: Ortak değer olduk

’da olumlu bir havanın olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı , “Daha önemlisi insanları birleştirmek için ortak bir değer oluşturduk” dedi.

A Teknik Direktörü , dün 2. Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon'un yeni tesislerini ziyaret etti. Başkan Celil Hekimoğlu ile bir araya gelen Güneş, daha sonra birçok konu hakkında konuştu. "'nin sorunlarını biliyorum" diyen tecrübeli hoca, "Evet, Milli Takım'da olumlu bir hava var. Daha da önemlisi insanları birleştirmek için ortak bir değer oluşturduk" ifadelerini kullandı.

OLAĞANÜSTÜ ÇALIŞTIK
Başarının yalnızca saha sonuçlarıyla olmadığını da kaydeden Güneş, "Saha sonucu bize yardımcı oldu. Olağanüstü çalışmalar vardı. Herkesle sık sık görüştüm. İşler iyi gittiği zaman söylediklerimi saygıyla, sevgiyle dinleyen daha fazla oluyor. Kötü gittiğinde ise dinleyen azalıyor. İyi oynadığınız zaman sadece futbolu değil, ülkeyi de yönetebilirsiniz" açıklamasında bulundu.

'NE BADiRELER ATLATTIK'
Güneş'in öne çıkan diğer sözleri şunlar: "Futbolcular hem derslerini okuyabilmeli hem de oynayabilmeli. Bizim hedefimiz en üst seviyede futbolcu olabilmesidir. Yusuf Yazıcı burada doğdu, büyüdü. Biz de burada doğduk, büyüdük. Ne badireler atlattık. Herkes üst düzey futbolcu olmayabilir ama işinizi çok üst seviye yapmalısınız."

  1. 24.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şenol Güneş: Ortak değer olduk haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN