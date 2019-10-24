Şenol Güneş: Ortak değer olduk

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün 2. Lig Beyaz Grup ekibi Hekimoğlu Trabzon'un yeni tesislerini ziyaret etti. Başkan Celil Hekimoğlu ile bir araya gelen Güneş, daha sonra birçok konu hakkında konuştu. "Türkiye'nin sorunlarını biliyorum" diyen tecrübeli hoca, "Evet, Milli Takım'da olumlu bir hava var. Daha da önemlisi insanları birleştirmek için ortak bir değer oluşturduk" ifadelerini kullandı.

OLAĞANÜSTÜ ÇALIŞTIK

Başarının yalnızca saha sonuçlarıyla olmadığını da kaydeden Güneş, "Saha sonucu bize yardımcı oldu. Olağanüstü çalışmalar vardı. Herkesle sık sık görüştüm. İşler iyi gittiği zaman söylediklerimi saygıyla, sevgiyle dinleyen daha fazla oluyor. Kötü gittiğinde ise dinleyen azalıyor. İyi oynadığınız zaman sadece futbolu değil, ülkeyi de yönetebilirsiniz" açıklamasında bulundu.

'NE BADiRELER ATLATTIK'

Güneş'in öne çıkan diğer sözleri şunlar: "Futbolcular hem derslerini okuyabilmeli hem de futbol oynayabilmeli. Bizim hedefimiz en üst seviyede futbolcu olabilmesidir. Yusuf Yazıcı burada doğdu, büyüdü. Biz de burada doğduk, büyüdük. Ne badireler atlattık. Herkes üst düzey futbolcu olmayabilir ama işinizi çok üst seviye yapmalısınız."