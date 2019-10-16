İkiyüzlüsün madam
Olacak şey değil! Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, millilerimizin verdiği asker selamını bahane ederek, UEFA’yı ülkemize yaptırımda bulunmaya çağırdı.
Madama hatırlatırız; Fransa, 2018'de Dünya Şampiyonu olduğunda futbolcunuz Griezmann, tüm dünyada canlı yayınlanan seremonide Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a asker selamı verdi, hem de hiç gereği yokken...
Griezmann, Elysee Sarayı'ndaki kabulde de yine asker selamı verdi. Evet madam, o zaman UEFA'nın Fransa'ya soruşturma açmasını neden istemediniz? Niye sustunuz? Niye eleştirmediniz, söyleyin. İsterseniz biz söyleyelim; ikiyüzlüsünüz de ondan!
Biliyoruz, amacınız milli takımımızın başarısını gölgelemek, Türkiye'yi uluslararası arenada zor duruma düşürmek... Ama şunu iyi bilin ki çabalarınız boşuna. Hem sahada hem saha dışında alnımız ak, başımız dik hedefe doğru yürüyoruz ve yürümeye devam edeceğiz.
- 16.10.2019
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