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16 Ekim 2019, Çarşamba
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Hazmedemediler

Hazmedemediler

Alman basını, asker selamını Nazilere benzeterek küstahlaştı. Fransa Spor Bakanı ’dan yaptırım bekliyor. Biz ise liderliğimizle ikiyüzlü Avrupalılara ders veriyoruz.

Alman Bild gazetesi, futbolcularımızın asker selamı vermesini küstahça bir yakıştırmayla manşetine taşıdı. Bild, millilerimizin asker selamını daha da alçalarak 'da Hitler döneminde verilen selamına benzetti. Bulgaristan- maçında, Bulgar taraftarlar Nazi selamı verdiler ve İngilizlere karşı birçok ırkçı harekette bulundular. Terbiyesizlik sınırını fazlasıyla aşan Bild de küstahça bir benzetmeyle, Nazi selamı veren Bulgarlarla futbolcularımızın asker selamını yan yana kullandı.

DÜSSELDORF'TAN TOKAT GİBİ DESTEK!
ve 'ın forma giydiği Alman ekibinin Pfannenstiel, "Her iki oyuncumuz da kulübümüzün değerlerini savunuyor" dedi.

golünü atan Kaan Ayhan'la, ilk 11'deki Kenan Karaman'ın, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimize gönderdiği selam, kulüpleri F.Düsseldorf'u rahatsız etmedi. Düsseldorf Sportif Direktörü Lutz Pfannenstiel, "Her iki oyuncumuz da kulübümüzün değerlerini savunuyor" diyerek, futbolcularımıza destek çıktı. İngiltere'de forma giyen Çağlar Söyüncü'ye de kulübünden destek mesajı geldi. Leicester City, Çağlar'ın Milli Takım formasındaki Türk Bayrağı logosunu öperken ki fotoğrafını paylaştı.

FRANSIZLARDAN SKANDAL AÇIKLAMA
Maçın yayıncısı Group M6, 'nın direktifleri doğrultusunda hareket ettiklerini ve bu nedenle asker selamlarını vermediklerini açıklayıp, ikiyüzlülükte seviye atladılar. Ancak Griezmann'ın asker selamını yayınladılar.

  1. 16.10.2019
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