Avrupa'nın Güneş'i

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Fransa'dan 1 puanla dönen A Milli Futbol Takımımızın önü açık. Grupta 19 puan toplayan Türkiye, ikili averajla zirveye kuruldu. İzlanda ve Andorra ile kasımda karşılaşacak ay-yıldızlılar, iki galibiyet aldığı takdirde tarihinde ilk kez elemeleri lider bitirecek. Daha önce 1 kez Dünya Kupası (2002), 4 Avrupa Şampiyonası'na (1996, 2000, 2008, 2016) katılan ay-yıldızlılar, dört kere ikinci, bir kez de en iyi üçüncü oldu. Güneş'in takımı, tarihte bir ilki yaşatmaya yaklaştı.

GÜNEŞ, 3. HOCA OLACAK

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş; Fatih Terim (3) ve Mustafa Denizli'nin ardından ülkemizi Avrupa Şampiyonası finallerine taşıyan üçüncü hoca olmaya hazırlanıyor. İzlanda'dan 1 puan alındığı takdirde finalleri garantileyecek millilerin hedefi ise iki maçı da kazanıp grubu zirvede bitirmek. Elemelerde en fazla 2008'de 24 puan alan milliler, iki maçını kazanırsa puanını 25 yapacak ve elemelerdeki en başarılı sezonunu tamamlayacak.

GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Sezon başında Sassoulo'dan Juventus'a giderek ses getiren Merih Demiral, Türk Milli Takımı ile ortaya koyduğu performansla yüreğimizi kabarttı. Sahadaki mücadeleci futbolunun yanında arkadaşlarını ateşlemesi Merih'i Türk milletinin kalbinde farklı bir yere soktu. 21 yaşındaki stoperin, Fransa'da bir pozisyonda forması yırtıldı. Kenara gelip formasını değiştiren Merih elinden düşürdüğü formayı yerden kaldırıp, öptü ve üç kez başının üstüne koydu. Bayrağa saygısını ortaya koyan Merih, sosyal medyada büyük övgü aldı.

PARİS PANTERİ

Fransa'da 9 kurtarış yapan Mert Günok, pazartesi gecesine damga vurdu. 30 yaşındaki file bekçimiz, Ukrayna- Portekiz maçında 9 kurtarış yapan Andriy Pyatov ile birlikte en başarılı kaleci oldu. Mert'in kurtarışları, 1951'de Batı Almanya ile Berlin'de muhteşem bir maç çıkaran merhum kaleci Turgay Şeren'i hatırlattı.

İZLANDA ÇÖKTÜ

Fransa'dan 1 puanla dönmemiz İzlanda'yı çökertti. Kaleci Halldorsson "Paris'ten gelen haber bizi mahvetti" derken, Sigthorsson, "Türkiye'yi yenebiliriz" diye konuştu. Hocaları Hamren ise "Türkiye hep sonlarda gol buldu şanslılar" yorumunu yaptı.

KAFAYI ÇALIŞTIRDIK!

Türkiye, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde şu anda en çok kafa golü bulan ekip olarak dikkat çekiyor. Ay-yıldızlılar 8 kez kafa golü bularak, fizik avantajını önemli şekilde kullanmayı bildi. Cenk Tosun ve Kaan Ayhan 3'er, Dorukhan ve Ozan Tufan 1'er kafa golü bularak puanlarda önemli rol oynadı.

SADECE 3 YEDİK

A Millilerin başarısında öne çıkan mutlak olgu; savunma performansı oldu. Ay-yıldızlılar, H Grubu'nda rakip kaleyi 16 kez sarsarken sadece 3 gol yiyerek önemli bir savunma başarısı gösterdi. Ülkemiz bu 3 golü duran toplardan yerken; akan oyunda kalesini korudu.

HARİKA TÜRKLER

Fransızlar, milli takımımızın performansına geniş yer ayırdı. L'Equipe: "Karşıda dev bir kaleci vardı." Le Parisien: "Lider kasımda belli olacak." Le Monde: "40 bin Türk taraftar harika bir atmosfer yarattı."