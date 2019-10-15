Paris Kırmızı-Beyaz

Milli Takımımızı Fransa'da yalnız bırakmayan taraftarlarımız, eşi görülmemiş bir destek verdi. Karşılaşmanın oynanacağı Stade de France'a akın eden taraftarlarımız, dev Türk bayrakları eşliğinde coşkulu şekilde milli takımı tezahüratlarla destekledi. "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atan taraftarlarımız, Türkiye'nin güneyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Fransızlar'la oynadığımız kritik maçta, yaklaşık 30 bin taraftarımız statta yerini aldı ve tribünleri kırmızı-beyaz bayraklarla donatıp şov yaptı. Ayyıldızlı taraftarlarımız, maç öncesi İstiklal Marşı'nı coşkulu şekilde söyledi. Statta "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları da atıldı. Stade de France, "Türkiye" tezahüratlarıyla inlerken, Fransız tribünler "Türkiye" tezahüratları karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

DESTEK YAĞDI

Almanlar'ın faşist kararı sonrasında, kulüplerimizden Türk futbolcuya destek yağdı. Trabzonspor, 'Biz de senin yanındayız' mesajını paylaşırken; eski oyuncusuna sahip çıkan Başakşehir, 'Evine geri dön' ifadeleriyle Enver Cenk'i kulübe davet etti. Alanyaspor ve Giresunspor da 25 yaşındaki oyuncuya destek veren ekipler arasında yer aldı.

KASAPOĞLU TRİBÜNDE

Fransa maçını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Müsabaka öncesi antrenmanda yer alarak moral ziyaretinde bulunan Bakan Kasapoğlu, Fransa ile oynanan kritik maçı tribünden takip etti.