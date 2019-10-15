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15 Ekim 2019, Salı
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Kırmızı-Beyaz

Paris Kırmızı-Beyaz

Deplasmanda değil adeta ’deydik. Stade de ’a “şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganıyla akın eden taraftarlarımız “Türkiye” tezahüratları stadı inletti.

Milli Takımımızı 'da yalnız bırakmayan taraftarlarımız, eşi görülmemiş bir destek verdi. Karşılaşmanın oynanacağı Stade de 'a akın eden taraftarlarımız, dev Türk bayrakları eşliğinde coşkulu şekilde tezahüratlarla destekledi. "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atan taraftarlarımız, 'nin güneyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Fransızlar'la oynadığımız kritik maçta, yaklaşık 30 bin taraftarımız statta yerini aldı ve tribünleri kırmızı-beyaz bayraklarla donatıp şov yaptı. Ayyıldızlı taraftarlarımız, maç öncesi İstiklal Marşı'nı coşkulu şekilde söyledi. Statta "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları da atıldı. Stade de France, "Türkiye" tezahüratlarıyla inlerken, Fransız tribünler "Türkiye" tezahüratları karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

DESTEK YAĞDI
Almanlar'ın faşist kararı sonrasında, kulüplerimizden Türk futbolcuya destek yağdı. , 'Biz de senin yanındayız' mesajını paylaşırken; eski oyuncusuna sahip çıkan , 'Evine geri dön' ifadeleriyle Enver Cenk'i kulübe davet etti. ve Giresunspor da 25 yaşındaki oyuncuya destek veren ekipler arasında yer aldı.

KASAPOĞLU TRİBÜNDE
Fransa maçını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Müsabaka öncesi antrenmanda yer alarak moral ziyaretinde bulunan Bakan Kasapoğlu, Fransa ile oynanan kritik maçı tribünden takip etti.

  1. 15.10.2019
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