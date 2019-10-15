'Mert çok iyiydi'
Son Dünya şampiyonu Fransa sahasında Milli Takımımızı yenmek istiyordu. Ancak kalede Mert Günok, savunmada Merih Demiral, Çağlar Söyüncü devleşti.
Sonradan giren Hakan Çalhanoğlu ortaladı, Kaan Ayhan golü attı. Güçlü Horozlar'a iki maçta da yenilmedik. Fransa'nın hocası Didier Deschamps da maç sonu hakkımızı verdi: "Türkiye çok güçlü bir takım. Avrupa'nın büyük takımlarında forma giyen oyuncuları var. Onları yenmek kolay değil. Maçın büyük bölümünde üstün oynadık. Türkiye daha çok defanstaydı. Kalecileri Mert çok iyiydi."
- 15.10.2019
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Beşiktaş'ta kalede sürpriz biri olabilir
Toplam 2
Yorum
karakartal Karius olmadı,kan uyuşmazlığı oldu.Fabri alınırsa çok iyi olur
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İrfan Can Kahveci'den Fransız gazeteciye ince ayar! 'Savaşta değiliz'
Toplam 2
Yorum
dadaş helal olsun kardeşim akşamda futbolcularına sahada ayar vereceğinizi biliyorum Allah yardımcınız olsun oğul paşası
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun Çebi'ye bağlı
Toplam 1
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Pençe ÇEBİ!
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