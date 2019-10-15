Sonradan giren Hakan Çalhanoğlu ortaladı, Kaan Ayhan golü attı. Güçlü Horozlar'a iki maçta da yenilmedik. Fransa'nın hocası Didier Deschamps da maç sonu hakkımızı verdi: "Türkiye çok güçlü bir takım. Avrupa'nın büyük takımlarında forma giyen oyuncuları var. Onları yenmek kolay değil. Maçın büyük bölümünde üstün oynadık. Türkiye daha çok defanstaydı. Kalecileri Mert çok iyiydi."