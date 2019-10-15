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15 Ekim 2019, Salı
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'Mert çok iyiydi'

'Mert çok iyiydi'

Son Dünya şampiyonu sahasında yenmek istiyordu. Ancak kalede , savunmada Merih Demiral, Çağlar Söyüncü devleşti.

Sonradan giren ortaladı, golü attı. Güçlü Horozlar'a iki maçta da yenilmedik. 'nın hocası da maç sonu hakkımızı verdi: " çok güçlü bir takım. Avrupa'nın büyük takımlarında forma giyen oyuncuları var. Onları yenmek kolay değil. Maçın büyük bölümünde üstün oynadık. Türkiye daha çok defanstaydı. Kalecileri Mert çok iyiydi."

  1. 15.10.2019
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