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15 Ekim 2019, Salı
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Macron izledi mi?

Macron izledi mi?

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde dün akşam ile 1-1 berabere kaldığımız ve 8. haftayı 19 puanla lider bitirdiğimiz maçtan sonra yöneticileri de mutluydu. TFF Sorumlusu Selim Soydan, maç sonu verdiği röportajda “Macron bu akşam bu mi? Onu merak ediyorum” diye konuştu.

Sorumlusu Selim Soydan, Spor'da katıldığı canlı yayında önemli açıklamalar yaptı. Yayına katılan Soydan, "Macron bu akşam mi? Onu merak ediyorum" ifadelerini kullandı. "Neden sordum onu biliyor musun?" diyerek açıklamalarına devam eden Selim Soydan sözlerini şu ifadelerle açıklığa kavuşturdu: "Çok güzel bir Türk Milli Takımı seyrettirdik. Bu takıma herkes sahip çıksın. Çok güzel bir takımımız var, çok güzel bir hocamız var, çok fevkalede bir başkanımız var" dedi. TFF Başkanı de "Makron yoktu. Bir tane bakanları vardı, o da biz gol attıktan sonra stattan ayrıldı" diye konuştu.

  1. 15.10.2019
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