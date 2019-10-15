Macron izledi mi?

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Selim Soydan, TRT Spor'da katıldığı canlı yayında önemli açıklamalar yaptı. Yayına katılan Soydan, "Macron bu akşam maçı izledi mi? Onu merak ediyorum" ifadelerini kullandı. "Neden sordum onu biliyor musun?" diyerek açıklamalarına devam eden Selim Soydan sözlerini şu ifadelerle açıklığa kavuşturdu: "Çok güzel bir Türk Milli Takımı seyrettirdik. Bu takıma herkes sahip çıksın. Çok güzel bir takımımız var, çok güzel bir hocamız var, çok fevkalede bir başkanımız var" dedi. TFF Başkanı Nihat Özdemir de "Makron yoktu. Bir tane bakanları vardı, o da biz gol attıktan sonra stattan ayrıldı" diye konuştu.