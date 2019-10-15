Macron izledi mi?
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde dün akşam Fransa ile 1-1 berabere kaldığımız ve 8. haftayı 19 puanla lider bitirdiğimiz maçtan sonra TFF yöneticileri de mutluydu. TFF Milli Takımlar Sorumlusu Selim Soydan, maç sonu verdiği röportajda “Macron bu akşam bu maçı izledi mi? Onu merak ediyorum” diye konuştu.
TFF Milli Takımlar Sorumlusu Selim Soydan, TRT Spor'da katıldığı canlı yayında önemli açıklamalar yaptı. Yayına katılan Soydan, "Macron bu akşam maçı izledi mi? Onu merak ediyorum" ifadelerini kullandı. "Neden sordum onu biliyor musun?" diyerek açıklamalarına devam eden Selim Soydan sözlerini şu ifadelerle açıklığa kavuşturdu: "Çok güzel bir Türk Milli Takımı seyrettirdik. Bu takıma herkes sahip çıksın. Çok güzel bir takımımız var, çok güzel bir hocamız var, çok fevkalede bir başkanımız var" dedi. TFF Başkanı Nihat Özdemir de "Makron yoktu. Bir tane bakanları vardı, o da biz gol attıktan sonra stattan ayrıldı" diye konuştu.
- 15.10.2019
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Beşiktaş'ta kalede sürpriz biri olabilir
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karakartal Karius olmadı,kan uyuşmazlığı oldu.Fabri alınırsa çok iyi olur
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İrfan Can Kahveci'den Fransız gazeteciye ince ayar! 'Savaşta değiliz'
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dadaş helal olsun kardeşim akşamda futbolcularına sahada ayar vereceğinizi biliyorum Allah yardımcınız olsun oğul paşası
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun Çebi'ye bağlı
Toplam 1
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Pençe ÇEBİ!
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