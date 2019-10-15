Kafana kurban Kaan Ayhan

A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak büyük bir avantaj yakaladı. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında Giroud'un golüyle geriye düşen ay-yıldızlı ekibimiz, Kaan Ayhan'ın bitime dakikalar kala attığı golle skora denge getirdi. Maça yedek kulübesinde başlayan ve ikinci yarının başında sakatlanan Zeki Çelik'in yerine oyuna giren Kaan, asıl mevkisi stoper yerine sağ bekte görev yaptı.



BOŞ GEÇMEDİ

Genç yıldız, sadece rakibin hücumlarını engellemekle kalmadı, aynı zamanda hücuma da destek oldu. İşte bu pozisyonların birinde Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta arka direkte topa yükselen Kaan, nefis bir kafa vuruşla topu filelere göndermeyi başardı. Ay-Yıldızlı ekibimiz bu golle takımımızın Fransa'dan lider dönmesinde başrol oynadı.



ALLAH RAZI OLSUN

A Milli Takımımızın başarılı isimlerinden İrfan Can Kahveci, tribünlerden kendilerini destekleyen taraftarlarımıza teşekkür etti. Kahveci, "Isınmaya çıktığımızda gözlerimize inanamadık. Taraftarlarımız bize burada adeta Türkiye'yi yaşattı. Hepsinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.



GENÇLERE YAKIN TAKİP

Dün akşam Fransa deplasmanına çıkan Ay-Yıldızlı ekibimizde genç isimler yakın takipteydi. A Milli Takımdaki performansı ile göz dolduran Umut Meraş, Ozan Tufan ve Zeki Çelik Avrupa'nın önemli kulüplerinin takibindeydi. Fransa'daki karşılaşmada başta Alman ve İspanyol kulüplerin; Umut Meraş, Zeki Çelik ve Ozan Tufan'ı izlemek için scout ekiplerini Fransa'ya gönderdikleri öğrenildi.