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15 Ekim 2019, Salı
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İzlanda takipte

H 'nda yeniden mücadeleye ortak oldu. EURO 2020 H Grubu’ndaki diğer iki maçta İzlanda, ’yı, Arnavutluk ise ’yı mağlup etti.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H 'nda yeniden mücadeleye ortak oldu. Arnavutluk ve 'ya mağlup olan İzlanda dün akşam 'yı 2-0 yenerek hem moral buldu hem de puanını 15'e çıkartıp gruptan çıkma şansını sürdürdü. İzlanda'nın golleri 38. dakikada Sigurdsson ve 65'te Sigthorsson'dan geldi. Grubun diğer karşılaşmasında ise Arnavutluk deplasmanda 'ya gol yağdırdı: 4-0. Cikalleshi, Bare, Trashi ve Manaj takımlarını farka taşıyan isimlerdi.

  1. 15.10.2019
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