İzlanda takipte
Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda yeniden mücadeleye ortak oldu. EURO 2020 H Grubu’ndaki diğer iki maçta İzlanda, Andorra’yı, Arnavutluk ise Moldova’yı mağlup etti.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda yeniden mücadeleye ortak oldu. Arnavutluk ve Fransa'ya mağlup olan İzlanda dün akşam Andorra'yı 2-0 yenerek hem moral buldu hem de puanını 15'e çıkartıp gruptan çıkma şansını sürdürdü. İzlanda'nın golleri 38. dakikada Sigurdsson ve 65'te Sigthorsson'dan geldi. Grubun diğer karşılaşmasında ise Arnavutluk deplasmanda Moldova'ya gol yağdırdı: 4-0. Cikalleshi, Bare, Trashi ve Manaj takımlarını farka taşıyan isimlerdi.
- 15.10.2019
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Beşiktaş'ta kalede sürpriz biri olabilir
Toplam 2
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karakartal Karius olmadı,kan uyuşmazlığı oldu.Fabri alınırsa çok iyi olur
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İrfan Can Kahveci'den Fransız gazeteciye ince ayar! 'Savaşta değiliz'
Toplam 2
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dadaş helal olsun kardeşim akşamda futbolcularına sahada ayar vereceğinizi biliyorum Allah yardımcınız olsun oğul paşası
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Toplam 1
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Pençe ÇEBİ!
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