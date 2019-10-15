İzlanda takipte

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda yeniden mücadeleye ortak oldu. Arnavutluk ve Fransa'ya mağlup olan İzlanda dün akşam Andorra'yı 2-0 yenerek hem moral buldu hem de puanını 15'e çıkartıp gruptan çıkma şansını sürdürdü. İzlanda'nın golleri 38. dakikada Sigurdsson ve 65'te Sigthorsson'dan geldi. Grubun diğer karşılaşmasında ise Arnavutluk deplasmanda Moldova'ya gol yağdırdı: 4-0. Cikalleshi, Bare, Trashi ve Manaj takımlarını farka taşıyan isimlerdi.