UEFA: Soruşturma yok
A Milli Takım, Arnavutluk'u 1-0 yendiği maçta Cenk Tosun'un golünden sonra asker selamı vermişti. Önceki gün UEFA'dan asker selamı verildiği için soruşturma açılacağı ifade edilmişti.
A Milli Takım, Arnavutluk'u 1-0 yendiği maçta Cenk Tosun'un golünden sonra asker selamı vermişti. Önceki gün UEFA'dan asker selamı verildiği için soruşturma açılacağı ifade edilmişti. Ancak dün UEFA'dan yalanlama geldi. Konuyla ilgili konuşan UEFA İletişim Direktörü Philip Townsend, "Cuma günkü maçla ilgili UEFA'nın herhangi bir yorumu olmamıştır" dedi. Soruşturma olayının, Avrupa basınının yalanı olduğu böylelikle ortaya çıktı.
- 14.10.2019
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