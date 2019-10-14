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14 Ekim 2019, Pazartesi
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''e kravatı biz seçtik'

'Güneş'e kravatı biz seçtik'

Şenol 'in Arnavutluk maçında taktığı bordo-mavili kravat, bazı kesimlerce eleştirilmişti. Maçın 'de oynanması nedeniyle mesajı verildiği öne sürülmüştü.

Şenol 'in Arnavutluk maçında taktığı bordo-mavili kravat, bazı kesimlerce eleştirilmişti. Maçın 'de oynanması nedeniyle mesajı verildiği öne sürülmüştü. Güneş, giyim sponsoru DS Damat'ı işaret ettikten sonra firmadan açıklama geldi. Firma yetkilisi, "Hocanın kombinini biz seçtik. Kravatı tek seçenekti" diye konuştu.

  1. 14.10.2019
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