Gruptan nasıl çıkarız? İşte ihtimaller...
Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya çok yakın olan A Milli Takımımız, bugün turnuvaya gitmeyi garantileyebilir. Bugün Fransa'yı deplasmanda yenersek, İzlanda'da da Andorra'ya takılırsa 2020'ye katılacağız.
Ay-yıldızlılarımız; Fransa ve İzlanda maçlarından 2 beraberlik çıkarırsa da turnuvaya direkt gidecek. Bugün kaybetsek bile, içeride İzlanda ve deplasmanda Andorra ile yapacağımız maçlarda 2 puan çıkardığımız takdirde 20 puana ulaşıp, İzlanda'nın önünde kalacağız. Fransa'dan 1 puan alır, İzlanda'nın da mağlubiyetine şahit olursak, Horozlar ile birlikte tur atlayacağız.
LİDER BİTİRMEK İSTİYORUZ
Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, zor bir maç yapacaklarını söyledi. Türkiye'nin iyi bir performans gösterdiğinin altını çizen Fransız çalıştırıcı, "İlk maçın rövanşı niteliğinde olacak. Favoriyiz. Kazanmak ve grubu lider bitirmek istiyoruz" dedi.
- 14.10.2019
-
Yukatel Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu
Toplam 1
Yorum
AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
-
Sörloth'tan Fenerbahçelileri ve Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal derbiciğe derbi diyen evinizde kim size 5 tane sallamış sor yanındakilere de Türkiye'de kim en büyük öğretsinler.
-
Beşiktaş'ta sistem değişiyor!
Toplam 1
Yorum
karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
Gruptan nasıl çıkarız? İşte ihtimaller... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.