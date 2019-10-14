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14 Ekim 2019, Pazartesi
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Gruptan nasıl çıkarız? İşte ihtimaller...

Gruptan nasıl çıkarız? İşte ihtimaller...

Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya çok yakın olan A , bugün turnuvaya gitmeyi garantileyebilir. Bugün 'yı deplasmanda yenersek, İzlanda'da da Andorra'ya takılırsa 2020'ye katılacağız.

Ay-yıldızlılarımız; ve İzlanda maçlarından 2 beraberlik çıkarırsa da turnuvaya direkt gidecek. Bugün kaybetsek bile, içeride İzlanda ve deplasmanda Andorra ile yapacağımız maçlarda 2 puan çıkardığımız takdirde 20 puana ulaşıp, İzlanda'nın önünde kalacağız. Fransa'dan 1 puan alır, İzlanda'nın da mağlubiyetine şahit olursak, Horozlar ile birlikte tur atlayacağız.

LİDER BİTİRMEK İSTİYORUZ
Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, zor bir maç yapacaklarını söyledi. 'nin iyi bir performans gösterdiğinin altını çizen Fransız çalıştırıcı, "İlk maçın rövanşı niteliğinde olacak. Favoriyiz. Kazanmak ve grubu lider bitirmek istiyoruz" dedi.

  1. 14.10.2019
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