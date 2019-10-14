Emre Belözoğlu: Takımı yalnız bırakmam
Arnavutluk maçında sol kaburgasında kırık oluşan ve 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Emre Belözoğlu, milli takımla Fransa'ya gitti. Şenol Güneş'in, "Sakatlığın ciddi. İstanbul'da kal" teklifini geri çeviren 39 yaşındaki kaptan, "Arkadaşların bana ihtiyacı var. İzniniz olursa onlarla birlikte olayım" dediği hocanın da bu teklifi kabul ettiği öğrenildi.
Arnavutluk maçında sol kaburgasında kırık oluşan ve 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Emre Belözoğlu, milli takımla Fransa'ya gitti. Şenol Güneş'in, "Sakatlığın ciddi. İstanbul'da kal" teklifini geri çeviren 39 yaşındaki kaptan, "Arkadaşların bana ihtiyacı var. İzniniz olursa onlarla birlikte olayım" dediği hocanın da bu teklifi kabul ettiği öğrenildi.
- 14.10.2019
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Yukatel Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu
Toplam 1
Yorum
AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
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