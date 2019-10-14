Emre Belözoğlu: Takımı yalnız bırakmam

Arnavutluk maçında sol kaburgasında kırık oluşan ve 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Emre Belözoğlu, milli takımla Fransa'ya gitti. Şenol Güneş'in, "Sakatlığın ciddi. İstanbul'da kal" teklifini geri çeviren 39 yaşındaki kaptan, "Arkadaşların bana ihtiyacı var. İzniniz olursa onlarla birlikte olayım" dediği hocanın da bu teklifi kabul ettiği öğrenildi.