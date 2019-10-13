UEFA A Milli Takım'ın gol sevincine soruşturma açılacağı iddiasını yalanladı
UEFA'nın, A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk maçında attığı golden sonra futbolcuların asker selamı vermesi üzerine soruşturma açtığı yönündeki iddialar yalanlandı.
A Milli Futbol Takımımızın, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ile karşılaştığı mücadelede attığı gol sonrası oyuncuların Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten askerlerimize destek amaçlı verdiği asker selamı sonrası Avrupa basını UEFA tarafından soruşturma açılacağını iddia etmişti.
UEFA yaptığı açıklama ile A Milli Futbol Takımı oyuncularının Arnavutluk maçındaki gol sevinciyle ilgili soruşturma açılacağı iddialarını yalanladı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde mücadele eden A Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda Fransa'nın konuğu olacak. Grupta 7 maçta 6 galibiyet alan ve 1 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı ekip, 18 puan ile lider durumda bulunuyor.
- 13.10.2019
- Güncelleme: 13.10.2019 12:36
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Yukatel Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu
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AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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savaşan kartal derbiciğe derbi diyen evinizde kim size 5 tane sallamış sor yanındakilere de Türkiye'de kim en büyük öğretsinler.
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Beşiktaş'ta sistem değişiyor!
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
UEFA A Milli Takım'ın gol sevincine soruşturma açılacağı iddiasını yalanladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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