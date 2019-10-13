UEFA A Milli Takım'ın gol sevincine soruşturma açılacağı iddiasını yalanladı

A Milli Futbol Takımımızın, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ile karşılaştığı mücadelede attığı gol sonrası oyuncuların Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten askerlerimize destek amaçlı verdiği asker selamı sonrası Avrupa basını UEFA tarafından soruşturma açılacağını iddia etmişti.

UEFA yaptığı açıklama ile A Milli Futbol Takımı oyuncularının Arnavutluk maçındaki gol sevinciyle ilgili soruşturma açılacağı iddialarını yalanladı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde mücadele eden A Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda Fransa'nın konuğu olacak. Grupta 7 maçta 6 galibiyet alan ve 1 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı ekip, 18 puan ile lider durumda bulunuyor.