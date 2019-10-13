UEFA A Milli Takım'ın gol sevincine soruşturma iddiasını yalanladı - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
13 Ekim 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler A Milli Futbol Takımı Haberleri UEFA A Milli Takım'ın gol sevincine soruşturma açılacağı iddiasını yalanladı

A 'ın gol sevincine soruşturma açılacağı iddiasını yalanladı

UEFA A Milli Takım'ın gol sevincine soruşturma açılacağı iddiasını yalanladı

'nın, A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk maçında attığı golden sonra futbolcuların asker selamı vermesi üzerine soruşturma açtığı yönündeki iddialar yalanlandı.

A Milli Futbol Takımımızın, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ile karşılaştığı mücadelede attığı gol sonrası oyuncuların Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten askerlerimize destek amaçlı verdiği asker selamı sonrası Avrupa basını tarafından soruşturma açılacağını iddia etmişti.

UEFA yaptığı açıklama ile A Milli Futbol Takımı oyuncularının Arnavutluk maçındaki gol sevinciyle ilgili soruşturma açılacağı iddialarını yalanladı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde mücadele eden A Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda Fransa'nın konuğu olacak. Grupta 7 maçta 6 galibiyet alan ve 1 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı ekip, 18 puan ile lider durumda bulunuyor.

  1. 13.10.2019
  2. Güncelleme: 13.10.2019 12:36
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

UEFA A Milli Takım'ın gol sevincine soruşturma açılacağı iddiasını yalanladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN