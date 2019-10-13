Şenol Güneş: Biz de asker olmaya hazırız - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
13 Ekim 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler A Milli Futbol Takımı Haberleri Şenol Güneş: Biz de asker olmaya hazırız

: Biz de asker olmaya hazırız

Şenol Güneş: Biz de asker olmaya hazırız

 , 'ın hocası ve oyuncularını kutladı. Güneş, kendisini tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göreve hazır olduklarını söyledi.

, 'ın hocası ve oyuncularını kutladı. Telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan "'de sınır ötesi operasyon yaptığımız bir dönemde bizlere sağlamış olduğunuz bu başarıdan dolayı tebrik ediyorum. İnanıyorum ki bu başarınız maçıyla da çok daha farklı düzeyde devam edecektir. Oradan gelecek netice bizler için her yönüyle adeta bonus olacaktır" dedi. Güneş de "Tüm futbolcularımız askerlerimizin, milletimizi yanında. Birinin gözyaşı bizim gözyaşımız. Bunları bize yapanların yanlarına kâr kalmayacak. Biz de asker olmaya hazırız" cevabını verdi.

  1. 13.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şenol Güneş: Biz de asker olmaya hazırız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN