Şenol Güneş: Biz de asker olmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Takım'ın hocası Şenol Güneş ve oyuncularını kutladı. Telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan "Suriye'de sınır ötesi operasyon yaptığımız bir dönemde bizlere sağlamış olduğunuz bu başarıdan dolayı tebrik ediyorum. İnanıyorum ki bu başarınız Fransa maçıyla da çok daha farklı düzeyde devam edecektir. Oradan gelecek netice bizler için her yönüyle adeta bonus olacaktır" dedi. Güneş de "Tüm futbolcularımız askerlerimizin, milletimizi yanında. Birinin gözyaşı bizim gözyaşımız. Bunları bize yapanların yanlarına kâr kalmayacak. Biz de asker olmaya hazırız" cevabını verdi.