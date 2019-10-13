Kahraman Cenk Tosun
Arnavutluk karşısında attığı golle galibiyeti getiren Cenk Tosun, elemelerin en golcü 10 ismi arasına girdi. Tosun Paşa'ya Everton'dan da destek geldi.
Arnavutluk karşısında attığı golle galibiyeti getiren Cenk Tosun, elemelerin en golcü 10 ismi arasına girdi. Tosun Paşa'ya Everton'dan destek geldi. İngiliz ekibinin 'Kahraman Cenk Tosun' diye nitelendirdiği yıldız santrforun 5 golü, 2 asisti var.
DÖRT YILDIZ DAHA YOKTU
A Millilerin dünkü antrenmanına üç yıldız daha katılamadı. Arnavutluk maçına ilk 11'de başlayan Kaan Ayhan'ın dizinden, Mahmut Tekdemir'in ayak bileğinden sakatlandığı belirtildi. Efecan'ın karın kasından, A. Parmak'ın ise sol kasığındaki şikayeti nedeniyle tedbir amaçlı idmana katılmadığı belirtildi.
- 13.10.2019
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
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