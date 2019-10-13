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13 Ekim 2019, Pazar
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Kahraman

Kahraman Cenk Tosun

Arnavutluk karşısında attığı golle galibiyeti getiren , elemelerin en golcü 10 ismi arasına girdi. Tosun Paşa'ya Everton'dan da destek geldi.

Arnavutluk karşısında attığı golle galibiyeti getiren , elemelerin en golcü 10 ismi arasına girdi. Tosun Paşa'ya Everton'dan destek geldi. İngiliz ekibinin ' Tosun' diye nitelendirdiği yıldız santrforun 5 golü, 2 asisti var.

DÖRT YILDIZ DAHA YOKTU
A Millilerin dünkü antrenmanına üç yıldız daha katılamadı. Arnavutluk maçına ilk 11'de başlayan 'ın dizinden, Mahmut Tekdemir'in ayak bileğinden sakatlandığı belirtildi. Efecan'ın karın kasından, A. Parmak'ın ise sol kasığındaki şikayeti nedeniyle tedbir amaçlı idmana katılmadığı belirtildi.

  1. 13.10.2019
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