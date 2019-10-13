Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Graet: Maçta çok fazla Türk bekleniyor
EURO 2020 elemelerinde sahasında A Milli Takımımızı ağırlayacak olan Fransa'da futbol federasyonu başkanı Noel Le Graet, maçta olay yaşanmaması için üst düzey önemler alındığını açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, Fransa'nın A Milli Futbol Takımımızı ağırlayacağı maç öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Le Journal du Dimanche'a konuşan Başkan Graet, tribünlerde deplasman seyircisi için satılan biletten çok daha fazla Türk taraftar bulunacağını söyledi. Özellikle Fransa ve yakın ülkelerde yaşayan gurbetçi vatandaşların Stade de France'a geleceğini aktaran Başkan Graet tribünde olay yaşanmaması için İçişleri Bakanlığı da dahil ülkenin tüm güvenlik birimleriyle üst düzey önlem alınması konusunda irtibatta olduklarını kaydetti.
Graet, "İçişleri Bakanlığı ile iletişim halindeyiz. Türk büyükelçi ile de görüştüm. Stadyumda çok fazla Türk taraftar olacak. Bunlardan bazıları deplasmana gelecek kişiler bazıları da Fransa ve çevre ülkelerde yaşayanlar. Herkes aynı görüşte olmadığı için farklı reaksiyonlar ve gergin bir atmosfer olabilir" dedi.
- 13.10.2019
- Güncelleme: 13.10.2019 15:14
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Graet: Maçta çok fazla Türk bekleniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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