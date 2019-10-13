A Milli Takım futbolcularından Mehmetçik'e destek
Arnavutluk zaferi sonrası milli futbolcularımız yaptıkları paylaşımlarla Mehmetçik'e destek verdiler. İrfan Can Kahveci ve Merih Demiral, galibiyeti kahraman askerlerimize hediye ettiler.
A Milli Takımımızın son dakika golüyle gelen Arnavutluk zaferi sonrası milli futbolcularımız yaptıkları paylaşımlarla Mehmetçik'e destek verdiler. İrfan Can Kahveci ve Merih Demiral, galibiyeti kahraman askerlerimize hediye ettiler.
İşte o paylaşımlardan bazıları...
- 13.10.2019
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Yukatel Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu
Toplam 1
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AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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Sörloth'tan Fenerbahçelileri ve Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal derbiciğe derbi diyen evinizde kim size 5 tane sallamış sor yanındakilere de Türkiye'de kim en büyük öğretsinler.
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Beşiktaş'ta sistem değişiyor!
Toplam 1
Yorum
karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
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