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13 Ekim 2019, Pazar
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A Milli Takım futbolcularından Mehmetçik'e destek

A Milli Takım futbolcularından Mehmetçik'e destek

Arnavutluk zaferi sonrası milli futbolcularımız yaptıkları paylaşımlarla Mehmetçik'e destek verdiler. ve , galibiyeti kahraman askerlerimize hediye ettiler.

A son dakika golüyle gelen Arnavutluk zaferi sonrası milli futbolcularımız yaptıkları paylaşımlarla Mehmetçik'e destek verdiler. ve , galibiyeti kahraman askerlerimize hediye ettiler.

İşte o paylaşımlardan bazıları...

  1. 13.10.2019
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