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13 Ekim 2019, Pazar
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A Milli Takımı kafilesi 'ya gitti

A Milli Futbol Takımı kafilesi Fransa'ya gitti

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında yarın deplasmanda ile karşılaşacak A Milli Takım, başkent 'e gitti.

Sabiha Gökçen Genel Havacılık Terminali'nden yolculuğuna başlayan ay-yıldızlı ekipte sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca yer almadı.

Teknik direktör ve bir futbolcu, maçın oynanacağı Stade de France'ta TSİ 20.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Milliler karşılaşma öncesi son antrenmanını ise TSİ 21.00'de aynı statta gerçekleştirecek.

KAZANAN TAKIM BÜYÜK AVANTAJ SAĞLAYACAK

Grubunda oynadığı 7 maçta 6 galibiyet alarak lider durumda bulunan A Milli Takımımız, evinde yendiği rakibi Fransa ile bu kez deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kazanan ekip, liderlik yolunda büyük bir adım atacak.

RAKİBİMİZ FRANSA

Saint-Denis kentindeki Stade de France'ta oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve 1'den naklen yayımlanacak. Müsabakada, Almanya Federasyonundan hakem düdük çalacak. Brych'in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Marco Fritz olacak.

FRANSA İLE 6. MAÇ

İki ülke son olarak 8 Haziran'da 'da karşılaştı. , EURO 2020 Elemeleri'nin 3. haftasındaki bu maçı 2-0 kazandı ve rakibini ilk defa mağlup etti.

Türkiye ile Fransa, yarın 'te yapacakları maçla 6. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan 5 maçta Türkiye 1, Fransa 4 kez galip geldi. Üçü özel olmak üzere geride kalan 5 maçta Fransa 12, Türkiye ise 4 gol attı.

Türkiye ile Fransa A milli takımları tarihlerinde ilk kez 1996'da karşılaştı. Parc des Princes'te oynanan özel maçta Fransa, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. İlk yarısı da 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona eren mücadelenin golleri , Reynald Pedros, Youri Djorkaeff ve Robert Pires'ten geldi

  1. 13.10.2019
  2. Güncelleme: 13.10.2019 12:22
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