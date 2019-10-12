Fedakar kaptan
Doktorlar, Emre’ye “İğne ile oynarsın ama ileride sıkıntı yaşayabilirsin” dediler. 39’luk kaptan “Bu maçta oynamazsam ilerisi yok ki” cevabını verdi.
Ay-yıldızlı ekibin kaptanı Emre Belözoğlu'nun dünkü Arnavutluk karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği merak konusuydu. Sırtında ciddi ağrılar olan tecrübeli futbolcu gün boyu tedavideydi. Doktorlar gelişmeleri teknik direktör Şenol Güneş ile paylaşırken, son karar Milli Takımın kaptanı Emre Belözoğlu'na bırakıldı. Sağlık heyeti "Sana iğne yaparız ve bu maçta oynarsın ancak ileride bu sebepten sıkıntı yaşayabilirsin" dediler. 39 yaşındaki kaptan Emre Belözoğlu "Bu maçta oynayamazsam ilerisi yok ki" diyerek Kadıköy'deki Arnavutluk karşılaşmasında formasını giydi. Bu arada tecrübeli orta saha oyuncusuna karşılaşma öncesi Milli Takım formasını 100 kez taşıdığı için plaket ve ödüller takdim edildi. Tribünlerden alkışı aldı.
- 12.10.2019
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AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
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