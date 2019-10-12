Çünkü Çanakkale Geçilmez!
Ay-yıldızlı takımımız galibiyetlerine devam ederken, savunmasıyla da maşallah dedirtiyor. Türkiye, EURO 2020 elemelerinde çıktığı dört iç saha maçını da gol yemeden galip bitirdi.
Milli Takımımız, gruptaki toplam 7 karşılaşmada ise sadece bir maçta gol yedi; o da 2-1 yenildiğimiz İzlanda mücadelesiydi. Ay-yıldızlılar, Arnavutluk'ı 2-0 ve 1-0, Moldova'yı iki maçta da 4-0, Fransa'yı 2-0, Andorra'yı da 1-0 mağlup ederken, gol yemeyerek tulum çıkarmıştı. HELAL OLSUN SIZE YILDIZ YÜREKLILLER
WENGER'DEN GÜNEŞ'E ÖVGÜ
Fransız teknik adam Arsene Wenger, Türk Milli Takımını ve Şenol Güneş'i övdü. Ünlü çalıştırıcı "Fransa, Türkiye'ye acınası şekilde kaybetti. Fransa yine 1. olur. İkincilik Türkiye ile İzlanda arasında geçer. Şenol Güneş'in gelişi Türkiye'ye bir şeyler yapabilecekleri konusunda güven kazandırdı" dedi.
BAKAN MAÇA VAPURLA GİTTİ
Türkiye'nin Ülker Stadı'nda Arnavutluk'u ağırladığı mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tribünlerden takip etti. Bakan Kasapoğlu stada vapuru kullararak geldi. Kadıköy iskelesinde vapurdan indikten sonra çocuklarla birlikte yürüyerek Ülker Stadı'na ulaştı.
REJA: BÜYÜK HÜSRAN OLDU
Arnavutluk Teknik Direktörü Edoardo Reja, Türkiye ile Ülker Stadı'nda oynadıkları mücadelede iyi bir futbol sergilediklerini söyledi. Reja, "Türkiye çok güçlü bir rakip. Böyle bir deplasmanda mümkün olabilecek en net fırsatları yakaladık. Biraz daha şanslı veya dikkatli olsak buradan 3 puanla dönebilirdik. Son anda yediğimiz gol büyük hüsran oldu" dedi.
- 12.10.2019
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AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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savaşan kartal derbiciğe derbi diyen evinizde kim size 5 tane sallamış sor yanındakilere de Türkiye'de kim en büyük öğretsinler.
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
Çünkü Çanakkale Geçilmez! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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