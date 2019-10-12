Altın kafa Cenk

Maça sağ kanatta başlayan 28 yaşındaki forvet, zaman zaman Burak'la yer değiştirererek oynadığı 90 dakika boyunca çalıştı, didindi terini sonuna kadar sahaya akıttı. Tam artık 'maç bitti derken' fırsatçılığını konuşturan Cenk Tosun, Arnavutluk savunmasının hatası sonucu boşta kalan kaleye düzgün bir kafa vuruşu yaparak Milli Takımımıza 3 puanı getirdi.



2 DE ASİSTİ BULUNUYOR

Golü dışında sahada basmadık yer bırakmayan Cenk, gol sonrası tribünlere giderken tüm takım ve taraftarlar tek yürek halinde sevinci kutladı. Tecrübeli krampon ayrıca Euro 2020 Elemeleri grup maçlarındaki gol sayısını da 5'e yükseltti. Daha önceki 2 Moldova karşılaşmasında ikişer gol kaydeden Cenk Tosun, forma giydiği 5 karşılaşmada 5 gole ulaşmayı başardı. Ay-yıldızlı oyuncumuzun ayrıca 2 de asisti bulunuyor.



Maçı Cenk Tosun'un kafa golüyle kazanan Türkiye, bu alanda zirvede yer alıyor. Ay-yıldızlılarımız, EURO 2020 eleme gruplarında şu ana kadar kafayla en fazla gol atan takım durumunda. Millilerimizin 7 kafa golü bulunuyor.

Türkiye'nin daha önce Arnavutluk'a attığı son dört golün üçünde asisti yapan Cenk Tosun, rakibe karşı bu kez gol kaydetti. Milli formayla 16. gol sevincini yaşayan tecrübeli forvet, Arnavutluk'a karşı da siftah yaptı.