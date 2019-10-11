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11 Ekim 2019, Cuma
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Fransız basınından iddiası

Fransız basınından Emre Belözoğlu iddiası

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 elemeleri kapsamında Arnavutluk ve ile oynayacağı maç öncesi Fransız basınından ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

A Milli Takım'ın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında Arnavutluk ve ile oynayacağı maçlar öncesi Fransız basını dikkat çeken bir haber kaleme aldı.

L'Equipe'in iddiasına göre teknik direktör , sırtında ağrıları bulunan 'nu Arnavutluk karşısında dinlendirecek. Tecrübeli çalıştırıcı takım kaptanını Fransa maçında sahaya sürecek.

Haberde ayrıca Şenol Güneş'in "Tüm oyuncularım oynayabilir, hiçbirinin önemli bir sakatlığı yok" sözü paylaşıldı. Ancak yine de Emre Belözoğlu'nun Fransa maçına saklandığı ifade edildi.

  1. 11.10.2019
  2. Güncelleme: 11.10.2019 10:12
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