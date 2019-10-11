Emre Belözoğlu’na 100. maç hediyesi - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
11 Ekim 2019, Cuma
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’na 100. maç hediyesi

Emre Belözoğlu’na 100. maç hediyesi

Andorra karşılaşmasıyla birlikte milli formayı 100. kez giyen kaptan 'na Arnavutluk maçı öncesinde madalya, şapka ve üzerinde 100 yazılı çerçeveletilmiş forma verildi.

A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk ile oynadığı karşılaşma öncesinde takım kaptanı onurlandırdı. Seremoniden önce saha içerisinde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Başkanı tarafından Emre'ye madalya, şapka ve üzerinde 100 yazılı çerçeveletilmiş forma takdim edildi.

Emre, eylül ayında 'da oynanan Andorra müsabakasında 100. kez milli formayı giymişti. 39 yaşındaki futbolcu Arnavutluk maçı ile birlikte 101. kez milli heyecanı yaşadı. Deneyimli futbolcu milli forma ile de 9 kez gol sevinci yaşadı.

Yıldız futbolcu milli takımdaki ilk golünü 2 Eylül 2000'de Moldova ile oynanan Avrupa Elemeleri Grup maçında atmıştı.

  1. 11.10.2019
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