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11 Ekim 2019, Cuma
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CANLI | Türkiye-Arnavutluk

A Milli Takım, Elemeleri grup maçında ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşma 'da Fenerbahçe 'nda oynanıyor. Mücadeleyi Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetiyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

A Milli Takım, Elemeleri grup maçında ile karşılaşıyor. Maç Kadıköy 'nda oynanıyor. gruptaki ilk 6 maçının 5'ini kazandı ve Euro H Grubu'nda 15 puanla liderliği ele geçirdi. aynı puanla 2. sırada yer alırken, İzlanda 12 puanla 3. sıranın sahibi oldu. Arnavutluk ilk 6 maçtan çıkardığı 9 puanla 4. sırada yer aldı. Moldova 5. sırada bulunurken, Andorra ise puansız olarak son sıraya demir attı.

Türkiye son 2 maçında Andorra ve Moldova'yı gol yemeden mağlup etti. Arnavutluk ise Fransa mağlubiyetinden sonra İzlanda'yı 4-2 yenerek büyük bir sürprize imza attı. Türkiye - Arnavutluk maçının sonucu bu tabloda grubun kaderini belirleyecek.

İLK 11'LER

Türkiye: Mert, Zeki, Kaan, Merih, Umut , Emre, Mahmut, Ozan, Hakan, Cenk, Burak

Arnavutluk: Strakosha, Djimsiti, Dermaku, Ismajli, Veseli, Bare, Gjasula, Lenjani, Çikalleshi, Memushaj, Manaj

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A MİLLİ TAKIM 575. KEZ SAHADA

A Milli Takımımız, Arnavutluk ile oynayacağı EURO 2020 eleme grubu maçıyla 575. kez sahada. Ay-yıldızlılar, 96 yıllık tarihinde 303'ü resmi, 271'i özel 574 maçta, biri hükmen olmak üzere 219 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi. Milli Takımımız bu maçlarda üçü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 759 gol atarken kalesinde de 822 gol gördü. Millilerimiz bugüne kadar 88 farklı ülke mücadele etti. Milliler, 574 karşılaşmanın 493'ünü Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü , 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

TÜRKİYE-ARNAVUTLUK REKABETİ

Milli Takımımız, rakibi Arnavutluk'la ilki 1970, sonuncusu ise bu yıl olmak üzere 11 kez karşı karşıya geldi. Bu 11 maçın beşini Türkiye, dördünü Arnavutluk kazanırken, iki müsabaka da berabere sona erdi. Gollerde ise Arnavutluk'un üstünlüğü bulunuyor. Millilerimiz, 11 maçta yedikleri 14 gole, 12 golle karşılık verdi.

  1. 11.10.2019
  2. Güncelleme: 11.10.2019 22:36
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