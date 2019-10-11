CANLI | Türkiye-Arnavutluk
A Milli Takım, EURO 2020 Elemeleri grup maçında Arnavutluk ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşma İstanbul'da Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanıyor. Mücadeleyi Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetiyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
A Milli Takım, EURO 2020 Elemeleri grup maçında Arnavutluk ile karşılaşıyor. Maç Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanıyor. Türkiye gruptaki ilk 6 maçının 5'ini kazandı ve Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda 15 puanla liderliği ele geçirdi. Fransa aynı puanla 2. sırada yer alırken, İzlanda 12 puanla 3. sıranın sahibi oldu. Arnavutluk ilk 6 maçtan çıkardığı 9 puanla 4. sırada yer aldı. Moldova 5. sırada bulunurken, Andorra ise puansız olarak son sıraya demir attı.
Türkiye son 2 maçında Andorra ve Moldova'yı gol yemeden mağlup etti. Arnavutluk ise Fransa mağlubiyetinden sonra İzlanda'yı 4-2 yenerek büyük bir sürprize imza attı. Türkiye - Arnavutluk maçının sonucu bu tabloda grubun kaderini belirleyecek.
İLK 11'LER
Türkiye: Mert, Zeki, Kaan, Merih, Umut , Emre, Mahmut, Ozan, Hakan, Cenk, Burak
Arnavutluk: Strakosha, Djimsiti, Dermaku, Ismajli, Veseli, Bare, Gjasula, Lenjani, Çikalleshi, Memushaj, Manaj
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A MİLLİ TAKIM 575. KEZ SAHADA
A Milli Takımımız, Arnavutluk ile oynayacağı EURO 2020 eleme grubu maçıyla 575. kez sahada. Ay-yıldızlılar, 96 yıllık tarihinde 303'ü resmi, 271'i özel 574 maçta, biri hükmen olmak üzere 219 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi. Milli Takımımız bu maçlarda üçü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 759 gol atarken kalesinde de 822 gol gördü. Millilerimiz bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 574 karşılaşmanın 493'ünü Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
TÜRKİYE-ARNAVUTLUK REKABETİ
Milli Takımımız, rakibi Arnavutluk'la ilki 1970, sonuncusu ise bu yıl olmak üzere 11 kez karşı karşıya geldi. Bu 11 maçın beşini Türkiye, dördünü Arnavutluk kazanırken, iki müsabaka da berabere sona erdi. Gollerde ise Arnavutluk'un üstünlüğü bulunuyor. Millilerimiz, 11 maçta yedikleri 14 gole, 12 golle karşılık verdi.
- 11.10.2019
- Güncelleme: 11.10.2019 22:36
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