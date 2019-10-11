Burak Yılmaz'dan maç sonu duygusal paylaşım! - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
11 Ekim 2019, Cuma
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'dan maç sonu duygusal paylaşım!

Burak Yılmaz'dan maç sonu duygusal paylaşım!

A , EURO grup maçında Arnavutluk ile kozlarını paylaştı. 'da Stadı'nda oynandı. Karşılaşma 1-0 A Millilerin üstünlüğü ile sona erdi. Maç sonrası 'dan bir paylaşım geldi.

A , EURO grup maçında sahasında Arnavutluk'u 1-0 mağlup ederek liderliğini korudu. Duyguların ve sevincin yoğun yaşandığı maçın ardından A Milli Takım kaptanı , 'un dizeleriyle şehitlerimizi andı.

İşte o paylaşım;

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Maç sonu Yusuf Yazıcı'dan da bir paylaşım geldi. İşte o paylaşım...

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İşte Millilerimizin golü ve müthiş sevinç | İZLEYİN

  1. 12.10.2019
  2. Güncelleme: 12.10.2019 02:17
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