Burak Yılmaz'dan maç sonu duygusal paylaşım!

A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri grup maçında sahasında Arnavutluk'u 1-0 mağlup ederek liderliğini korudu. Duyguların ve sevincin yoğun yaşandığı maçın ardından A Milli Takım kaptanı Burak Yılmaz, Mehmet Akif Ersoy'un dizeleriyle şehitlerimizi andı.

İşte o paylaşım;

Maç sonu Yusuf Yazıcı'dan da bir paylaşım geldi. İşte o paylaşım...







