Burak Yılmaz'dan maç sonu duygusal paylaşım!
A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri grup maçında Arnavutluk ile kozlarını paylaştı. Karşılaşma İstanbul'da Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynandı. Karşılaşma 1-0 A Millilerin üstünlüğü ile sona erdi. Maç sonrası Burak YIlmaz'dan bir paylaşım geldi.
A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri grup maçında sahasında Arnavutluk'u 1-0 mağlup ederek liderliğini korudu. Duyguların ve sevincin yoğun yaşandığı maçın ardından A Milli Takım kaptanı Burak Yılmaz, Mehmet Akif Ersoy'un dizeleriyle şehitlerimizi andı.
İşte o paylaşım;
Maç sonu Yusuf Yazıcı'dan da bir paylaşım geldi. İşte o paylaşım...
- 12.10.2019
- Güncelleme: 12.10.2019 02:17
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Yukatel Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu
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AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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savaşan kartal derbiciğe derbi diyen evinizde kim size 5 tane sallamış sor yanındakilere de Türkiye'de kim en büyük öğretsinler.
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
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