'4 puan bize yeter'

Güneş, rakibin de maçı final olarak gördüğünü belirterek, "İyi koşup, çok çalışıp, güzel bir sonuç almak istiyoruz. 2 maçta 4 puan bizim için yeterli olabilir. 6 puan mükemmel, 4 puan iyi olur. Her türlü sonuçta yarış devam eder ama biz avantajı yakalamak istiyoruz" şeklinde konuştu. Dorukhan dışında önemli eksiklerin olduğunu belirten Güneş, "Abdülkadir, Cengiz, Hasan Ali de yok. 22 oyuncu, 4 kaleci var. Herkes hazır durumda. Yarın sahada olan Fransa'da olmayabilir. Herkes yüzde 100'ünü vermeli" dedi. Güneş, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili çok net konuştu. Suçlamaları kabul etmediklerini belirten başarılı hoca, "Savaşı kimse istemez. Ben de ülkem de hiç istemedik. Savaş, bize saldırıldığı için oldu. Kendi ülkelerinde savaş çıkarmak istemeyenler, başka ülkelerde nifak tohumları çıkararak birbirine vurduruyor. Ekonomik alanda, başka alanda kendini korumaya çalışan bir ülke olmaktan bıktık. Evlatlarımızın yanındayız. Bu ülke sürekli tehdit altında, olacak şey değil. Irk, dil, din ayrımı yapmadan yaşamak istiyoruz" diye konuştu.



GÜNEŞ'İN 59. SINAVI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay-yıldızlı takım ile bugüne kadar 58 karşılaşmada görev yaptı. Söz konusu müsabakalarda 30 kez galibiyet sevinci yaşanırken, 13 beraberlik ve 15 mağlubiyet alındı. Türkiye, Şenol Güneş yönetiminde 90 gol atarken, kalesinde ise 53 gole engel olamadı.



MEHMETÇİĞE TAM DESTEK

Kahraman Mehmetçiğimizin Suriye'deki operasyonuna Milli Takımımızdan da destek geldi. Ay-yıldızlı futbolcular ve teknik heyet dünkü son antrenmana "Barış Pınarı Harekatı'nda kahraman ordumuzun yanındayız" pankartı açarak çıktılar.



RAKİP AVUSTURYA

Ümit Milli Futbol Takımı'mız da bugün sahada. Ay-yıldızlılar, UEFA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde deplasmanda Avusturya ile karşılaşıyor. Sonnensee Stadı'ndaki müsabakayı Rus hakem Kirill Levnikov yönetecek. Gençlerimiz grubundaki 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 4 puan aldı.