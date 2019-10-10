Türkiye ile Arnavutluk 12. randevuda
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu yedinci maçında yarın karşılaşacağı Arnavutluk ile 12. kez karşı karşıya gelecek. Türk Milli Takımı, şimdiye dek Arnavutluk ile 11 maç yaparken, bunlardan 5'ini kazandı, 4'ünden yenilgiyle ayrıldı, 2 mücadelede ise eşitlik bozulmadı.
Arnavutluk ile 7 resmi, 4 de özel müsabaka oynayan ay-yıldızlı ekip, 6'sı Türkiye'de, 5'i de deplasmanda yaptığı toplam 11 maçta 12 gol atarken, kalesinde ise 14 gol gördü.
İki takım arasında son olarak 22 Mart 2019'da Arnavutluk'ta oynanan grubun ilk maçını Türkiye 2-0 kazanmıştı.
TÜRKİYE'DE 7. MAÇ
Ay-yıldızlılar, Arnavutluk ile sahasında 7. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 6 maçta takımlar üçer galibiyet aldı. Bu maçlarda milli takım 8 gol bulurken, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.
Türkiye, Arnavutluk ile İstanbul'da 14 yıl sonra karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 26 Mart 2005'te İnönü Stadı'nda oynanan Dünya Kupası Eleme Grubu maçını Türkiye, 2-0 kazanmıştı.
İLK MAÇ 1970'TE
Türkiye ile Arnavutluk, tarihlerinde ilk kez 1970'te karşı karşıya geldi. İstanbul'daki oynanan ilk maç için takımlar 13 Aralık 1970'te sahaya çıktı. İnönü Stadı'ndaki Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçını milli takım Metin Kurt ve Cemil Turan'ın golleriyle 2-1 kazandı.
TÜRKİYE-ARNAVUTLUK MAÇLARI
Türkiye ile Arnavutluk arasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|22.03.2019
|İşkodra
|Avr.Şam.Ele.Gru.
|2-0
|13.11.2017
|Antalya
|Özel
|2-3
|12.10.2005
|Tiran
|Dün.Kup.Ele.Gru.
|1-0
|26.03.2005
|İstanbul
|Dün.Kup.Ele.Gru.
|2-0
|25.04.2001
|Gaziantep
|Özel
|0-2
|21.01.1998
|Antalya
|Özel
|1-4
|28.03.1985
|Tiran
|Özel
|0-0
|11.05.1983
|Tiran
|Avr.Şam.Ele.Gru.
|1-1
|27.10.1982
|İzmir
|Avr.Şam.Ele.Gru.
|1-0
|14.11.1971
|Tiran
|Avr.Şam.Ele.Gru.
|0-3
|13.12.1970
|İstanbul
|Avr.Şam.Ele.Gru.
|2-1
Not: Sonuçlarda ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.
- 10.10.2019
- Güncelleme: 10.10.2019 13:32
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Toplam 1
Yorum
İLERLİYOR .....İLERLİYOOOOOOR GİTTİ HİKMET HOCA GELDİ KULİSTÇİ VE KULÜPÇÜLERİN ADAMI. İLERLİYOOOOOOOOOOR TÜRK FUTBOOOOOOOLU
-
Galatasaraylı Luyindama ülkesinde şaşkınlığa neden oldu
Toplam 1
Yorum
BUNLAR GS OYUNCUSU DEĞİL GÖNDERİN BU FALCAO,BABEL,JİMİ, ŞENER VE 30 YAŞ ÜZERİNDEKİ FUTBOLCULARI. BUNLAR GS OYUNCUSU DEĞİL.
-
Son dakika: Beşiktaş'ta ilk başkan adayı belli oldu! Serdar Adalı kimdir?
Toplam 1
Yorum
murat1903 yıne senaryolar oynanmıs daha geldıgın gun bellıyı fıkonun tuyup buna bırakacağı
Türkiye ile Arnavutluk 12. randevuda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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