Şenol Güneş ay-yıldızlı kadroyu saat 20.20'de açıklayacak - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
04 Ekim 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler A Milli Futbol Takımı Haberleri Şenol Güneş ay-yıldızlı kadroyu saat 20.20'de açıklayacak

ay-yıldızlı kadroyu saat 20.20'de açıklayacak

Şenol Güneş ay-yıldızlı kadroyu saat 20.20'de açıklayacak

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri kapsamında karşılaşacağı Arnavutluk ve maçlarının aday kadrosu saat 20.20'de açıklanacak.

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve ile oynayacağı maçların kadrosu bu akşam saat 20.20'de açıklanacak.

Euro 2020'de yer almanın önemine her açıklamasında vurgu yapan 'in iki kritik maç için belirlediği ay-yıldızlı , saat 20.20'de Türkiye Futbol Federasyonu'nun () resmi sitesinden duyurulacak.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı hedefleyen A Milli Futbol Takımı'nda, aday kadronun 20.20'de açıklanacak olması, teknik heyetin finallere gitme konusunda ne kadar inançlı olduğunu ve bunu tüm takıma aşılamaya çalıştığının bir göstergesi olarak algılanıyor.

  1. 04.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şenol Güneş ay-yıldızlı kadroyu saat 20.20'de açıklayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN