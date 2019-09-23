A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk maçı biletleri satışta

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak maçın biletlerinin öncelikli olarak "Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri" için satışa sunulduğu belirtildi.

Her üyenin en fazla 3 bilet alabileceği, biletlerin fiyatlarının 20, 50 ve 90 lira olarak belirlendiği kaydedildi.