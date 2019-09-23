A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk maçı biletleri satışta
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim Cuma günü İstanbul'da Arnavutluk'la yapacağı maçın biletleri satışa çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak maçın biletlerinin öncelikli olarak "Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri" için satışa sunulduğu belirtildi.
Her üyenin en fazla 3 bilet alabileceği, biletlerin fiyatlarının 20, 50 ve 90 lira olarak belirlendiği kaydedildi.
- 23.09.2019
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"Beşiktaş maçından daha zor oldu"
Toplam 1
Yorum
bjk 2. yarı arenada 5 yesinlerde görsünler
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Sıra sende Nwakaeme
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Yorum
tutkun61 Başlığı şimdi sıra sende diye görünce nwakame de mi yoksa sakatlancak diye düşündüm.
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Fenerbahçe'de Adil Rami'den felaket pas!
Toplam 1
Yorum
arslan rami bi işe yaramaz. sadık,serdar,okan turp bundan 10 kat daha iyiler.
A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk maçı biletleri satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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