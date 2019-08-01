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01 Ağustos 2019, Perşembe
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kampını ziyaret etti

Şenol Güneş Alanyaspor kampını ziyaret etti

A Milli Takım Teknik Direktörü , ’un 'da kamp yaptığı oteli ziyaret etti. Kulüp başkanı ve teknik direktör Erol Bulut ile görüşen Güneş, kamp çalışmaları ve milli futbolcularla ilgili bilgi aldı.

ekiplerinin sezon öncesi oynadıkları hazırlık maçlarını ve yurt dışında forma giyen milli futbolcuları takip etmek için Avrupa'da bulunduğunu belirten Güneş, 'da 4 karşılaşma izleyeceğini söyledi. Kulüp başkanı ise A Milli Takım Teknik Direktörü 'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Şenol hocamızın ziyareti bizi çok mutlu etti. Kendisiyle hem takımımızın yeni sezon hazıklıklarını, hem milli oyuncularımızın son durumunu, hem de hakkında görüş alış verişinde bulunduk" dedi.
Güneş, yarın 'un 04 ile oynayacağı hazırlık maçını da izleyecek.

  1. 02.08.2019
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