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25 Temmuz 2019, Perşembe
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A yerini korudu

A Milli Takım yerini korudu

temmuz ayı dünyası sıralamasında 1467 puanla 37. sıradaki yerini korudu. Listenin zirvesinde yer alırken, 'yı geçerek ikinci sırada yükseldi.

temmuz ayı dünyası sıralamasında açıklandı. FIFA'nın internet sitesinde açıklanan temmuz ayı dünya sıralamasına göre listenin ilk sırası değişmedi ve zirvede yer aldı.

, 'yı geçerek ikinci sıraya yükselirken, 5 basamak yükselerek, ilk 10 ülke arasına girdi. A Milli Futbol Takımı ise 1467 puanla 37. sıradaki yerini korudu.

En fazla düşüşü 14 basamak ile 148. sıraya gerileyen 1061 puanlı Burundi yaşarken, en fazla yükselmeyi ise Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Cezayir gerçekleştirdi. Cezayir 28 basamak çıkarak 1463 puanla 40. sırada yükseldi.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

1 - Belçika: 1746
2 - Brezilya: 1726
3 - Fransa: 1718
4 - : 1652
5 - Uruguay: 1637
6 - Portekiz: 1631
7 - Hırvatistan: 1625
8 - Kolombiya: 1622
9 - : 1617
10 - Arjantin: 1610

  1. 25.07.2019
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