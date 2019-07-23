Dev maçlar İstanbul'da - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
23 Temmuz 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler A Milli Futbol Takımı Haberleri Dev maçlar İstanbul'da

Dev maçlar 'da

Dev maçlar İstanbul'da

, A 'ın 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri H Grubu'nda Andorra, Arnavutluk ve İzlanda ile yapacağı maçların statlarını açıkladı. Resmi siteden yapılan açıklamaya göre 7 Eylül Cumartesi günü oynanacak Türkiye- Andorra karşılaşmasına 'ın stadı Vodafone Park ev sahipliği yapacak.

Maç 21.45'te. Ay-yıldızlıların, Arnavutluk ile 11 Ekim Cuma günkü karşılaşması ise 'nin maçlarını oynadığı Ülker Stadı'nda gerçekleşecek. Bu maçın da başlama saati 21.45 olarak belirtildi. Millilerin, 14 Kasım Perşembe günü İzlanda ile oynayacağı müsabakanın stadı ise 'ın evi Stadı olarak açıklandı. Maçın başlama saati ise 20.00 olacak.

,

  1. 23.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dev maçlar İstanbul'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN