Dev maçlar İstanbul'da
TFF, A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri H Grubu'nda Andorra, Arnavutluk ve İzlanda ile yapacağı maçların statlarını açıkladı. Resmi siteden yapılan açıklamaya göre 7 Eylül Cumartesi günü oynanacak Türkiye- Andorra karşılaşmasına Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park ev sahipliği yapacak.
Maç 21.45'te. Ay-yıldızlıların, Arnavutluk ile 11 Ekim Cuma günkü karşılaşması ise Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı Ülker Stadı'nda gerçekleşecek. Bu maçın da başlama saati 21.45 olarak belirtildi. Millilerin, 14 Kasım Perşembe günü İzlanda ile oynayacağı müsabakanın stadı ise Galatasaray'ın evi Türk Telekom Stadı olarak açıklandı. Maçın başlama saati ise 20.00 olacak.
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- 23.7.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
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