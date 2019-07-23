Dev maçlar İstanbul'da

Maç 21.45'te. Ay-yıldızlıların, Arnavutluk ile 11 Ekim Cuma günkü karşılaşması ise Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı Ülker Stadı'nda gerçekleşecek. Bu maçın da başlama saati 21.45 olarak belirtildi. Millilerin, 14 Kasım Perşembe günü İzlanda ile oynayacağı müsabakanın stadı ise Galatasaray'ın evi Türk Telekom Stadı olarak açıklandı. Maçın başlama saati ise 20.00 olacak.

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