Bekle bizi EURO 2020

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2'si hazırlık, 2'si resmi olmak üzere oynanan 4 maçın ardından kısa bir değerlendirme yaptı. Yunanistan ve Özbekistan ile oynanan hazırlıklık maçlarında kazanmalarına rağmen oynanan futboldan memnun olmayan Güneş, "Bu maçlarda fazla şans veremediğimiz isimleri oynattık. Tempo beklediğimiz gibi değildi ama birçok oyuncuyu görmek adına önemliydi. Bu maçları kazanmaktan daha önemli konular vardı" dedi. Güneş, sözlerine şöyle devam etti:

'İYİ BİR BİRLİKTELİK YAKALADIK'

"Fransa karşısında önemli bir galibiyet elde ettik. Oyun anlamında beklentileri karşıladık. İzlanda'ya karşı serinin sürmesini isterdik. Bunu başaracak pozisyonlara da girdik ama olmadı. Önümüzde uzun bir süreç var. Maçtan sonraki toplantıda da söylediğim gibi EURO 2020'ye gideceğiz. Bu takıma güveniyorum. Bu takım yeni zaferler yaşatacak, buna da inanıyorum. Yalnızca takımda değil ülke olarak da iyi bir birliktelik yakaladık. Bunun da devamını temenni ediyorum."

3'TE 3 İÇİN FIRSAT

EURO 2020 Elemeleri'ndeki ilk yenilgisini İzlanda'ya karşı alan Türkiye'yi güzel bir fikstür bekliyor. Ay-yıldızlılar, gruptaki 5. maçında Andorra'yı konuk edecek. Milliler, daha sonra ise ilk maçlarda yendiği Moldova ve Arnavutluk ile karşılaşacak.

KAAN FARK YARATTI

Merih ile birlikte savunmada görev yapan Kaan Ayhan, pas isabetiyle İzlanda maçının öne çıkan ismi oldu. Yıldız futbolcu, yüzde 92 (70/76) pas isabetiyle oynarken, iki takım içinde de bu alanda zirveye çıktı. Kaan'ı yüzde 89'la (98/110) Merih takip etti.

KAPTAN DA ŞAŞKIN!

Emre Belözoğlu, İzlanda'ya indikleri anda verdiği röportajda ilginç bir an yaşamıştı. Corentin Siamang adındaki Belçikalı, Emre'ye mikrofon gibi fırça uzatmış ve daha sonra büyük tepki çekmişti. Bu olay büyük ses getirirken, Türk taraftarlar Siamang'ı bulmuş ve Türkiye forması giydirmişti. O görüntüleri izlediğini söyleyen Emre, "Benden de özür dilemiş. Görüntülere çok şaşırdım" dedi. Tecrübeli futbolcu, İzlanda maçı için de şunları söyledi: "Bu maçı da kazanmak isterdik ama olmadı, üzgünüz."