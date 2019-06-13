1 saatte 300 bin bilete talip çıktı
EURO 2020 Finalleri'nin bilet satışı başladı. UEFA'dan yapılan açıklamada 12 Haziran-12 Temmuz 2020'de düzenlenecek organizasyon için başlayan satışlara büyük ilgi olduğu ifade edildi.
EURO 2020 Finalleri'nin bilet satışı başladı. UEFA'dan yapılan açıklamada 12 Haziran-12 Temmuz 2020'de düzenlenecek organizasyon için başlayan satışlara büyük ilgi olduğu ifade edildi. Fiyatları 30 ile 945 euro olan biletlere ilk saat içinde 109 ülkeden 300 binin üzerinde başvuru geldiği belirtildi.
TÜRKİYE İÇİN TEK YÜREK
Ülkemizde eğitimlerini sürdüren dünyanın birçok ülkesinden öğrenci, Türkiye- İzlanda maçını birlikte izledi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından sunulan Türkiye Bursları ile dünyanın birçok farklı ülkesinden gelen öğrenciler, renkli görüntüler ortaya çıkardı. YTB Başkanı Abdullah Eren, "Salonda çok güzel bir tablo oldu. Türkiye'nin sadece Türkiye'den ibaret olmadığını, bir de gönül coğrafyasının bulunduğunun bir kez daha görüldüğü" ifadelerini kullandı.
- 13.6.2019
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Bruma'dan Galatasaray'a: Beni alın
Toplam 1
Yorum
Yasama GS transferi yapmayı öğrenemedi. Gereksiz adamlara gereksiz paralar veriyor. Umut Meraş'ı geçen yıl almadılar şimdi 10 katına alamıyorlar.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
BİR GALATASARAYLI ALİ 1.4 MİLYAR TL DİĞER RAKİPLERE BAKTIĞIMIZ DA İYİ BİR MEVLA FENER VE BJK NIN ORTALAMA 5-6 MİLYAR TL BORCLARI VAR. 2 YILA 1.4 MİLYARDA KALMAZ.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
MEHTER GS GERİ GELİYOR BU ADAMI ALACAĞINA MELO YU ALSIN GS DAHA İYİ VE DAHA FAYDALI OLUR. NE İŞ YAPAR BU 31 YAŞINDAKİ DEDE
1 saatte 300 bin bilete talip çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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