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13 Haziran 2019, Perşembe
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1 saatte 300 bin bilete talip çıktı

1 saatte 300 bin bilete talip çıktı

EURO 'nin bilet satışı başladı. 'dan yapılan açıklamada 12 Haziran-12 Temmuz 2020'de düzenlenecek organizasyon için başlayan satışlara olduğu ifade edildi.

EURO 'nin bilet satışı başladı. 'dan yapılan açıklamada 12 Haziran-12 Temmuz 2020'de düzenlenecek organizasyon için başlayan satışlara olduğu ifade edildi. Fiyatları 30 ile 945 euro olan biletlere ilk saat içinde 109 ülkeden 300 binin üzerinde başvuru geldiği belirtildi.

TÜRKİYE İÇİN TEK YÜREK
Ülkemizde eğitimlerini sürdüren dünyanın birçok ülkesinden öğrenci, - İzlanda maçını birlikte izledi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı () tarafından sunulan Türkiye Bursları ile dünyanın birçok farklı ülkesinden gelen öğrenciler, renkli görüntüler ortaya çıkardı. YTB Başkanı Abdullah Eren, "Salonda çok güzel bir tablo oldu. Türkiye'nin sadece Türkiye'den ibaret olmadığını, bir de gönül coğrafyasının bulunduğunun bir kez daha görüldüğü" ifadelerini kullandı.

  1. 13.6.2019
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