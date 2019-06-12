Yazık oldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'na 3'te 3'le başlayan A Milli Takım, dördüncü maçında yenilgiyle tanıştı. İzlanda deplasmanında ay-yıldızlı ekip sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Rakibin bize ters gelen fizik mücadele ve hava topuna dayalı oyun anlayışı yine başımıza bela oldu. 21'de serbest atışı Ragnar Sigurdsson kafa ile tamamladı: 1-0. 32'de aynı oyuncu arka direkte bomboş yine kafayı vurdu: 2-0.



MERİH HAVAYA DİKTİ

MAÇI bırakmayan milliler, 40'ta farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan İrfan Can'ın kullandığı kornerde, ön direkte Dorukhan kafayı mükemmel vurdu: 2-1. İkinci yarıda beraberlik için yüklenen Türkiye, Yusuf Yazıcı ve Merih ile iki kez gole yaklaştı. Ancak ilkinde kaleci izin vermedi. İkincisinde ise Merih topu auta dikti. 9 puanda kalan Milliler grubundaki 5. maçında 7 Eylül'de Andorra ile karşılaşacak.



HAKAN ÇALHANOĞLU ÇILDIRTTI!

Sakatlığı nedeniyle Konya'da oynanan Fransa karşılaşmasında forma giyemeyen Hakan Çalhanoğlu, dün sahadaydı. İzlanda karşısında ilk 11'de sahaya çıkan yıldız futbolcu, vasat bir görüntü çizdi. Orta alanda birçok kez top kaptıran ve hatalı pas yüzdesi yüksek olan 25 yaşındaki futbolcunun yaptığı 7 ortadan 6'sı da isabetsizdi.



BU KEZ KALEYİ KAPATAMADIK

EURO 2020'ye süper bir başlangıç yapan ve 3 maç sonunda zirveye çıkan A Milli Takım, sırasıyla Arnavutluk, Moldova ve Fransa'yı yenmişti. Bu maçlarda rakip fileleri 8 kez havalandıran ay-yıldızlı ekibimiz, kalesinde ise gol görmemişti. İzlanda karşısında elemelerdeki ilk gollerini yiyen Türkiye, ilk yenilgiyi de daha önce galibiyet yaşayamadığı bu deplasmanda aldı.



2 İSİM DEĞİŞTİ

izlanda Teknik Direktörü Erik Hamren, son oynadıkları Arnavutluk karşılaşmasına göre kadroda 2 değişiklik yaptı. Ev sahibi takımda yedeğe çekilen Runar Sigurjonsson ve Vidar Kjartansson'un yerine Emil Hallfredsson ve Dadi Bödvarsson, Türkiye karşısında ilk 11'de forma giydi.



EMRE'DEN TEPKİ

Karşılaşmanın ilk yarısında Emre Belözoğlu, İzlanda Teknik Direktörü Erik Hamren'e tepki gösterdi. İzlandalı oyuncuların sert futbolu ve her pozisyonda kulübe ile birlikte hakeme itiraz etmelerine sinirlenen Belözoğlu, Hamren'e doğru el hareketiyle tepkisini dile getirdi. Güneş de kenara gelip hakeme söylendi.



YUSUF YETMEDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında Kenan Karaman'ın yerine sahaya çıkan Yusuf Yazıcı, oyuna hareketlilik getirdi. Takımın hücuma çıkışlarında etkin roll oynayan ve kilit paslar veren yıldız futbolcunun uzak mesafeden köşeye giden sert şutunda da kaleci başarılıydı. Maçın sonunda bir hayli üzgün olan Yusuf, "Fransa'dan sonra bu maçı da kazanmak istiyorduk ama olmadı" dedi.