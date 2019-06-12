Sizinle Türkiye’de görüşeceğiz
Ay-yıldızlı ekibimizi hava alanında saatlerce bekleterek millilerimizin moralini ve motivasyonunu bozan İzlanda çirkin emeline ulaştı
Ay-yıldızlı ekibimizi hava alanında saatlerce bekleterek millilerimizin moralini ve motivasyonunu bozan İzlanda çirkin emeline ulaştı. İzlanda'nın 21 ve 31'de Ragnar Sigurdsson'la bulduğu gollere 40'ta Dorukhan'la yanıt verdik. İkinci yarıda rakibi ablukaya aldık, çok önemli fırsatlar yakaladık ama golü bulamayınca sahadan 2-1 mağlup ayrıldık. Liderliği averajla Fransa'ya kaptırdık ama hiç önemli değil. Tüm Türkiye inanıyor; biz bu gruptan çı-ka-ca-ğız. İşte o kadar.
- 12.6.2019
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A Milli Takım'da sakatlık haberi birden!
Toplam 1
Yorum
AYDIN KOYUNCU OYNAMAMASI BÜYÜK KAYIP OLUR.AMA TABİİ Kİ ÖNCE SPORCU SAĞLIĞI GELİR
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MAÇ SONUCU: İzlanda 2-1 Türkiye | MAÇ ÖZETİ
Toplam 1
Yorum
cr7 endişelenmeyin sadece cengizimiz yok
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Galatasaray ile adı anılan Şener Özbayraklı Fenerbahçeli fotoğraflarını sildi
Toplam 4
Yorum
mehmet kadro derinliğinde olması gereken tam bir profesyonel.hayırlı takımımıza.
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