Sizinle Türkiye’de görüşeceğiz

Ay-yıldızlı ekibimizi hava alanında saatlerce bekleterek millilerimizin moralini ve motivasyonunu bozan İzlanda çirkin emeline ulaştı. İzlanda'nın 21 ve 31'de Ragnar Sigurdsson'la bulduğu gollere 40'ta Dorukhan'la yanıt verdik. İkinci yarıda rakibi ablukaya aldık, çok önemli fırsatlar yakaladık ama golü bulamayınca sahadan 2-1 mağlup ayrıldık. Liderliği averajla Fransa'ya kaptırdık ama hiç önemli değil. Tüm Türkiye inanıyor; biz bu gruptan çı-ka-ca-ğız. İşte o kadar.