Sizinle Türkiye’de görüşeceğiz – Fotomaç – 12 Haziran 2019
12 Haziran 2019, Çarşamba
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Sizinle ’de görüşeceğiz

Sizinle Türkiye’de görüşeceğiz

Ay-yıldızlı ekibimizi hava alanında saatlerce bekleterek millilerimizin moralini ve motivasyonunu bozan çirkin emeline ulaştı

Ay-yıldızlı ekibimizi hava alanında saatlerce bekleterek millilerimizin moralini ve motivasyonunu bozan çirkin emeline ulaştı. İzlanda'nın 21 ve 31'de Ragnar Sigurdsson'la bulduğu gollere 40'ta Dorukhan'la yanıt verdik. İkinci yarıda rakibi ablukaya aldık, çok önemli fırsatlar yakaladık ama golü bulamayınca sahadan 2-1 mağlup ayrıldık. Liderliği averajla 'ya kaptırdık ama hiç önemli değil. Tüm inanıyor; biz bu gruptan çı-ka-ca-ğız. İşte o kadar.

  1. 12.6.2019
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