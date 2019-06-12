Şenol Güneş: "EURO 2020'ye gideceğiz" – Fotomaç – 12 Haziran 2019
12 Haziran 2019, Çarşamba
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: "'ye gideceğiz"

Şenol Güneş: "EURO 2020'ye gideceğiz"

“Maça tedirgin başladık. Gol bulmak için gayret gösterdik ama olmadı. ’yı değil de ’yı yensek daha iyi olurdu. Yarış devam ediyor. ’na gideceğiz. Bunu başaracak gücümüz var”

Teknik direktör , karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu. Maça kötü başladığımızı belirten Güneş, "Buradan 3 puan alabilirdik. Yorgunluk ve moral değeri bakımından üst seviyede ama maça başladığımızda tedirgin bir takımımız oldu. İlk 30 dakika bunu yaşadık" dedi. 'ye gideceğimizi söyleyen teknik adam, "Onlar gol yememek için kapanıyordu ama biz gol bulmak için gayretliydik. Oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi. Yarış devam ediyor. Biz 'na gideceğimizi söylüyoruz, o gücümüz de var" dedi.

ONLARDAN DAHA İYİYİZ
Üç günde bir maç oynamanın zorlu olduğunu kaydeden deneyimli teknik adam, "Sakatlıktan gelip oynayanlar vardı. Dorukhan oynadı, Hakan sakatlıktan geldi, çalıştı ama etkili olamadı. 'yı değil de, İzlanda'yı yensek daha iyi olurdu. Fikstürün böyle olması bizim suçumuz değil. Biz onlardan daha iyi takımız. Duran toptan goller yedik. Bunu bekliyorduk, çalışma süremiz kısaydı. Dikkatli olmalıydık" dedi. Güneş, hakemle ilgili soruya "Biz kendi işimize bakacağız" diye yanıt verdi.

MERİH: ALLAH'IN İZNİYLE...
A 'ın stoperi Merih Demiral, İzlanda yenilgisinin ardından EURO 2020'ye gideceklerine inandığını vurguladı. 21 yaşındaki genç oyuncu, "Özellikle ilk yarıda gerekeni yapamadık. Fransa maçındaki özveriyi gösteremedik. Gelirken bazı aksilikler oldu. Tüm zaten bunu biliyor. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bu takım Allah'ın izniyle EURO 2020'ye gidecek" dedi.

YOLUN SONU ŞAMPİYONLUK
Ay-yıldızlı ekibimizin kalecisi , "Duran toplardan gol yedik, bu üzücü. 2. yarıda 2-2'yi belki de 3-2 yakalayabilirdik. Kaybedilmiş bir şey yok. İzlanda ile içeride oynayacağız. Üzüldük ama bu yolun sonu şampiyonluk" diye konuştu.

  1. 12.6.2019
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