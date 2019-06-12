Şenol Güneş: "EURO 2020'ye gideceğiz"

Teknik direktör Şenol Güneş, İzlanda karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu. Maça kötü başladığımızı belirten Güneş, "Buradan 3 puan alabilirdik. Yorgunluk ve moral değeri bakımından üst seviyede ama maça başladığımızda tedirgin bir takımımız oldu. İlk 30 dakika bunu yaşadık" dedi. EURO 2020'ye gideceğimizi söyleyen teknik adam, "Onlar gol yememek için kapanıyordu ama biz gol bulmak için gayretliydik. Oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi. Yarış devam ediyor. Biz Avrupa Şampiyonası'na gideceğimizi söylüyoruz, o gücümüz de var" dedi.



ONLARDAN DAHA İYİYİZ

Üç günde bir maç oynamanın zorlu olduğunu kaydeden deneyimli teknik adam, "Sakatlıktan gelip oynayanlar vardı. Dorukhan oynadı, Hakan sakatlıktan geldi, çalıştı ama etkili olamadı. Fransa'yı değil de, İzlanda'yı yensek daha iyi olurdu. Fikstürün böyle olması bizim suçumuz değil. Biz onlardan daha iyi takımız. Duran toptan goller yedik. Bunu bekliyorduk, çalışma süremiz kısaydı. Dikkatli olmalıydık" dedi. Güneş, hakemle ilgili soruya "Biz kendi işimize bakacağız" diye yanıt verdi.



MERİH: ALLAH'IN İZNİYLE...

A Milli Takım'ın stoperi Merih Demiral, İzlanda yenilgisinin ardından EURO 2020'ye gideceklerine inandığını vurguladı. 21 yaşındaki genç oyuncu, "Özellikle ilk yarıda gerekeni yapamadık. Fransa maçındaki özveriyi gösteremedik. Gelirken bazı aksilikler oldu. Tüm Türkiye zaten bunu biliyor. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bu takım Allah'ın izniyle EURO 2020'ye gidecek" dedi.



YOLUN SONU ŞAMPİYONLUK

Ay-yıldızlı ekibimizin kalecisi Mert Günok, "Duran toplardan gol yedik, bu üzücü. 2. yarıda 2-2'yi belki de 3-2 yakalayabilirdik. Kaybedilmiş bir şey yok. İzlanda ile içeride oynayacağız. Üzüldük ama bu yolun sonu şampiyonluk" diye konuştu.