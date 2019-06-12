Norveç’ten destek

İzlanda'da Emre'ye açıklama yaptığı sırada mikrofon yerine fırça uzatılmasına Danimarka'dan destek gledi. Marisletta Vistholm isimli genç kızın İngilizce yazdığı tweet'e Türk kullanıcılar destek verip Marisletta'yı beğeni yağmuruna tuttu.