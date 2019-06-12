Norveç’ten destek – Fotomaç – 12 Haziran 2019
12 Haziran 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler A Milli Futbol Takımı Haberleri Norveç’ten destek

Norveç’ten destek

Norveç’ten destek

'da 'ye açıklama yaptığı sırada mikrofon yerine fırça uzatılmasına 'dan destek gledi.

'da 'ye açıklama yaptığı sırada mikrofon yerine fırça uzatılmasına 'dan destek gledi. Vistholm isimli genç kızın İngilizce yazdığı tweet'e Türk kullanıcılar destek verip Marisletta'yı beğeni yağmuruna tuttu.

  1. 12.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Norveç’ten destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN