Norveç’ten destek
İzlanda'da Emre'ye açıklama yaptığı sırada mikrofon yerine fırça uzatılmasına Danimarka'dan destek gledi.
İzlanda'da Emre'ye açıklama yaptığı sırada mikrofon yerine fırça uzatılmasına Danimarka'dan destek gledi. Marisletta Vistholm isimli genç kızın İngilizce yazdığı tweet'e Türk kullanıcılar destek verip Marisletta'yı beğeni yağmuruna tuttu.
- 12.6.2019
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A Milli Takım'da sakatlık haberi birden!
Toplam 1
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AYDIN KOYUNCU OYNAMAMASI BÜYÜK KAYIP OLUR.AMA TABİİ Kİ ÖNCE SPORCU SAĞLIĞI GELİR
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MAÇ SONUCU: İzlanda 2-1 Türkiye | MAÇ ÖZETİ
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cr7 endişelenmeyin sadece cengizimiz yok
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Galatasaray ile adı anılan Şener Özbayraklı Fenerbahçeli fotoğraflarını sildi
Toplam 4
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mehmet kadro derinliğinde olması gereken tam bir profesyonel.hayırlı takımımıza.
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