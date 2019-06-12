Güneş’e baklava – Fotomaç – 12 Haziran 2019
12 Haziran 2019, Çarşamba
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Güneş’e baklava

Güneş’e baklava

Gençlik ve , İzlanda maçı öncesi A 'nın kampını da ziyaret ederek, millilerimize moral verdi.

Gençlik ve , İzlanda maçı öncesi A 'nın kampını da ziyaret ederek, millilere moral verdi. ve futbolculara 'ten getirdiği özel baklavadan ikram eden Bakan Kasapoğlu, 'ın başarı dileklerini iletip, moral aşıladı.
  1. 12.6.2019
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