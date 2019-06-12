Dorukhan’a tam puan
Teknik direktör Şenol Güneş ile birlikte A Milli Takım formasını giymeye başlayan Dorukhan Toköz, dün akşam İzlanda'da öne çıkan isimlerden oldu. Fransa maçında Pogba’ya cehennemi yaşatan 23 yaşındaki oyuncu, dün de Milli Takım’ın iyileri arasındaydı, bir de gol attı.
- 12.6.2019
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