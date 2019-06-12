Dorukhan’a tam puan – Fotomaç – 12 Haziran 2019
12 Haziran 2019, Çarşamba
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Dorukhan’a tam puan

Dorukhan’a tam puan

ile birlikte A formasını giymeye başlayan , dün akşam İzlanda'da öne çıkan isimlerden oldu. maçında Pogba’ya cehennemi yaşatan 23 yaşındaki oyuncu, dün de Milli Takım’ın iyileri arasındaydı, bir de gol attı.

ile birlikte A formasını giymeye başlayan , dün akşam İzlanda'da öne çıkan isimlerden oldu. 'daki zaferinde rakibin yıldız ismi 'ya cehennemi yaşatan 23 yaşındaki futbolcu, İzlanda karşısında da sahanın iyileri arasındaydı. Savunmaya büyük destek veren yıldız futbolcu, oyunun her iki yönünü kullanırken, iyi futbolunu bir de golle süsledi. 40. dakikada İrfan Can'ın kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yer tutan Dorukhan, müthiş bir kafa golüne imza attı. Dorukhan, 85'te yerini Güven'e bıraktı.
  1. 12.6.2019
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