Başkanlar bir araya geldi – Fotomaç – 12 Haziran 2019
12 Haziran 2019, Çarşamba
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Başkanlar bir araya geldi

Başkanlar bir araya geldi

, İzlanda ile oynadığı karşılaşmadan önce iki ülkenin Başkanları bir araya geldi.

, İzlanda ile oynadığı karşılaşmadan önce iki ülkenin Başkanları bir araya geldi. Başkanı ile İzlandalı mevkidaşı Gudni Bergsson zorlu mücadele öncesinde Laugardalsvöllur Stadı'nda buluştu. Görüşmede TFF yöneticileri , Selim Soydan, Hasan Akıncıoğlu, Ali Düşmez, , , Yılmaz Büyükaydın, Nuri Akın, Akın Kalkavan, Mustafa Çağlar, Kadir Kardaş da yer aldılar. İki ülke federasyonları birbirlerine hediye takdim etti.

TARAFTARLA İZLEDİLER
'nin İzlanda ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada TFF Yönetim Kurulu maçı taraftarlarla birlikte takip etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile yeni seçilen yönetim kurulu mücadeleyi Türk taraftarlarla izledi.

  1. 12.6.2019
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