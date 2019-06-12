Başkanlar bir araya geldi

Milli Takımımızın, İzlanda ile oynadığı karşılaşmadan önce iki ülkenin Futbol Federasyon Başkanları bir araya geldi. TFF Başkanı Nihat Özdemir ile İzlandalı mevkidaşı Gudni Bergsson zorlu mücadele öncesinde Laugardalsvöllur Stadı'nda buluştu. Görüşmede TFF yöneticileri Servet Yardımcı, Selim Soydan, Hasan Akıncıoğlu, Ali Düşmez, Erdal Bahçıvan, Hamit Altıntop, Yılmaz Büyükaydın, Nuri Akın, Akın Kalkavan, Mustafa Çağlar, Kadir Kardaş da yer aldılar. İki ülke federasyonları birbirlerine hediye takdim etti.



TARAFTARLA İZLEDİLER

Türkiye'nin İzlanda ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada TFF Yönetim Kurulu maçı taraftarlarla birlikte takip etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile yeni seçilen yönetim kurulu mücadeleyi Türk taraftarlarla izledi.