Bakanlar buluştu – Fotomaç – 12 Haziran 2019
12 Haziran 2019, Çarşamba
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Bakanlar buluştu

Bakanlar buluştu

Gençlik ve . , İzlanda'nın Eğitim, Kültür, Bilim ve ile bir araya geldi.

Gençlik ve . , İzlanda'nın Eğitim, Kültür, Bilim ve ile bir araya geldi. Ay-yıldızlı ekibin, Keflavik Havalimanı'nda maruz kaldığı çirkin davranış üze rine İzlanda'ya giden Kasapoğlu, mevkidaşı ile kamp yaptığımız otelde bir görüşme gerçekleştirdi.
  1. 12.6.2019
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