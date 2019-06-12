Bakanlar buluştu
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzlanda'nın Eğitim, Kültür, Bilim ve Spordan Sorumlu Bakanı Lilja Dögg Alfreosdottir ile bir araya geldi.
- 12.6.2019
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