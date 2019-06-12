Arnavutluk’tan ikinci galibiyet
Grubumuzdaki bir diğer karşılaşmada Arnavutluk sahasında aynı puana sahip Moldova'yı ağırladı.
Grubumuzdaki bir diğer karşılaşmada Arnavutluk sahasında aynı puana sahip Moldova'yı ağırladı. Arnavutluk ilk yarısında zorlandığı mücadelede ikinci devrede 2-0'lık galibiyete ulaştı. Arnavutluk'u 3 puana taşıyan golleri 65 ve 90. dakikalarda Ylber Ramadani kaydetti. Andorra'dan sonra Moldova'yı da yenen Arnavutluk grupta 4. basamağa yerleşti.
HOROZLAR ŞOV YAPTI
A Milli Takımımızın 2-0 mağlup ettiği Fransa, Andorra deplasmanında çok rahat bir maç çıkardı. Horozlar, Mbappe, Ben Yedder, Thauvin ve Kurt Zouma'nın golleriyle zayıf rakibini 4-0'la devirdi.
- 12.6.2019
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Arnavutluk’tan ikinci galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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