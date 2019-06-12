Arnavutluk’tan ikinci galibiyet

Grubumuzdaki bir diğer karşılaşmada Arnavutluk sahasında aynı puana sahip Moldova'yı ağırladı. Arnavutluk ilk yarısında zorlandığı mücadelede ikinci devrede 2-0'lık galibiyete ulaştı. Arnavutluk'u 3 puana taşıyan golleri 65 ve 90. dakikalarda Ylber Ramadani kaydetti. Andorra'dan sonra Moldova'yı da yenen Arnavutluk grupta 4. basamağa yerleşti.



HOROZLAR ŞOV YAPTI

A Milli Takımımızın 2-0 mağlup ettiği Fransa, Andorra deplasmanında çok rahat bir maç çıkardı. Horozlar, Mbappe, Ben Yedder, Thauvin ve Kurt Zouma'nın golleriyle zayıf rakibini 4-0'la devirdi.