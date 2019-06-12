Arnavutluk’tan ikinci galibiyet – Fotomaç – 12 Haziran 2019
12 Haziran 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler A Milli Futbol Takımı Haberleri Arnavutluk’tan ikinci galibiyet

’tan ikinci galibiyet

Arnavutluk’tan ikinci galibiyet

Grubumuzdaki bir diğer karşılaşmada sahasında aynı puana sahip Moldova'yı ağırladı.

Grubumuzdaki bir diğer karşılaşmada sahasında aynı puana sahip Moldova'yı ağırladı. Arnavutluk ilk yarısında zorlandığı mücadelede ikinci devrede 2-0'lık galibiyete ulaştı. Arnavutluk'u 3 puana taşıyan golleri 65 ve 90. dakikalarda Ylber Ramadani kaydetti. Andorra'dan sonra Moldova'yı da yenen Arnavutluk grupta 4. basamağa yerleşti.

HOROZLAR ŞOV YAPTI
A 2-0 mağlup ettiği , Andorra deplasmanında çok rahat bir maç çıkardı. Horozlar, Mbappe, Ben Yedder, Thauvin ve Kurt Zouma'nın golleriyle zayıf rakibini 4-0'la devirdi.

  1. 12.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Arnavutluk’tan ikinci galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN