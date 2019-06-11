Ümit Milliler Kosova'ya kaybetti – Fotomaç – 11 Haziran 2019
11 Haziran 2019, Salı
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'ya kaybetti

Ümit Milliler Kosova'ya kaybetti

Ümit , 2021 UEFA U21 3. Grup'taki üçüncü maçında 'ya 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmada ki tek golümüz 46. dakikada Halil İbrahim Dervişoğlu'ndan geldi.

Ümit , 2021 UEFA U21 3. Grup'taki üçüncü maçında 'ya 3-1 mağlup oldu.
2021 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki üçüncü maçında Ümit Milli Futbol Takımı, deplasmanda Kosova'ya 3-1 mağlup oldu. Piriştine kentindeki Stadyumu'nda oynanan müsabakada millilerin golünü 46. dakikada Halil İbrahim Dervişoğlu atarken, Kosova'nın gollerini ise 45+2. dakikada Xhemajli, 72. dakikada Daku ve 90. dakikada Kastrati kaydetti.

, bu sonuçla 4 puanda kaldı. gruptaki dördüncü maçını 6 Eylül'de Türkiye'de İngiltere ile oynayacak.

  1. 12.06.2019
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