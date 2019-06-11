Türkiye’ye saygımız var’
İzlanda ?Teknik Direktörü Erik Hamren, dün basının karşısına çıktı. A Milli Takım'ın havaalanında yaşadıklarıyla ilgili yorum yapmayan Hamren, "Ben yalnızca maça odaklanmak istiyorum. Türkiye'ye büyük bir saygımız var ama yarın 3 puan almak hedefimiz. Güzel ve heyecan verici bir maç olacak" diye konuştu.
İzlanda Teknik Direktörü Erik Hamren, dün basının karşısına çıktı. A Milli Takım'ın havaalanında yaşadıklarıyla ilgili yorum yapmayan Hamren, "Ben yalnızca maça odaklanmak istiyorum. Türkiye'ye büyük bir saygımız var ama yarın 3 puan almak hedefimiz. Güzel ve heyecan verici bir maç olacak" diye konuştu.
'ÇOK ZORLU BİR MAÇ OLACAK'
Hamren'in basın toplantısında yer alan İzlanda'nın yıldız isimlerinden Gunnarsson da kısa konuştu. Tecrübeli oyuncu, "Türkiye ile daha önce de oynamıştık ama şimdi hoca değişti, oyuncular değişti. İyi bir takım kurdular ve Fransa galibiyeti onlara güven verdi. Zorlu bir maç olacak" ifadelerini kullandı.
- 11.6.2019
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