Türk halkı yanınızda

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile A Milli Takımımız'ın İzlanda'nın Keflavik Uluslararası Havalimanı'nda maruz kaldığı kötü davranışlar ve yaşanan skandallarla ilgili olarak bir görüşme yaptı. Başkan Erdoğan, telefonla aradığı Başkan Nihat Özdemir'e hadsiz İzlandalıların yaptığı kabul edilemez davranışlarıyla alakalı devletimizin her türlü girişimi yaptığını ve gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.



EN GÜZEL CEVAP SAHADA VERİLECEK

Başkan Erdoğan, Özdemir'den "Şenol Güneş hocamız ve futbolcularımız morallerini yüksek tutsunlar. Türk halkı onların yanında" mesajını teknik heyet ve takıma iletmesini istedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, "İzlanda'daki saygısızlık kabul edilemez ve gereği yapılacaktır. Girişimler başladı" ifadelerini kullanırken, en güzel cevabı milli takımın sahada vereceğini vurguladı.