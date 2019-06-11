Türk halkı yanınızda – Fotomaç – 11 Haziran 2019
11 Haziran 2019, Salı
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Türk halkı yanınızda

Türk halkı yanınızda

Başkan , Başkanı ’e, hadsiz İzlandalılara karşı gerekli tedbirlerin alındığını söyleyip, “ hocamız ve futbolcularımız morallerini yüksek tutsunlar. Türk halkı onların yanında” mesajını iletmesini istedi.

Başkan , Başkanı ile A Milli Takımımız'ın İzlanda'nın Keflavik Uluslararası Havalimanı'nda maruz kaldığı kötü davranışlar ve yaşanan skandallarla ilgili olarak bir görüşme yaptı. Başkan Erdoğan, telefonla aradığı Başkan Nihat Özdemir'e hadsiz İzlandalıların yaptığı kabul edilemez davranışlarıyla alakalı devletimizin her türlü girişimi yaptığını ve gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

EN GÜZEL CEVAP SAHADA VERİLECEK
Başkan Erdoğan, Özdemir'den " hocamız ve futbolcularımız morallerini yüksek tutsunlar. Türk halkı onların yanında" mesajını teknik heyet ve takıma iletmesini istedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, "İzlanda'daki saygısızlık kabul edilemez ve gereği yapılacaktır. Girişimler başladı" ifadelerini kullanırken, en güzel cevabı sahada vereceğini vurguladı.

  1. 11.6.2019
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